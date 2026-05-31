Türk siyasi tarihinde bir ilk

Türkiye’de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103’üncü kuruluş yılında bir ilk yaşandı. Mahkeme kararıyla Genel Başkan sıfatıyla parti merkezine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada ‘hesap soracağını’ söyledi. Kılıçdaroğlu “Herkes bunu bilsin! Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız” dedi.

Özgür Özel’in bayramlaşmak için çağrı yaptığı Güvenpark’ta ise çok büyük bir kitle toplandı. Özel burada yaptığı konuşmanın ardından halkı yürüyüşe davet ederek "Beni seven arkamdan gelsin Anıtkabir'e yürüyoruz. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır “dedi ve yeniden kurultay çağrısı yaptı.

Tertemiz bir kurultay yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi’nde aynı gün ve aynı saatlerde iki ayrı buluşma gerçekleşti. İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de partililere seslenirken; CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. İki isim de eş zamanlı olarak kürsüye çıkarak kurultay tartışmaları ve parti içi gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Genel Merkez’de partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığa hitabında hem kurultay sürecine hem de parti içi tartışmalara değindi.

Güvercin uçurdu

Kılıçdaroğlu, konuşmasında sert ifadeler kullanarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı?” Kılıçdaroğlu, hesap soracağını belirterek, “Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız.” dedi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarıyla ilgili tutuklu yargılanan belediye başkanlarına da değindi. “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında parti içi arınma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, bazı konulara ilişkin özür dileklerini de dile getirdi: “CHP’nin onurlu delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları, partiyi mahkeme kapılarına düşürenleri tespit edemediğim için özür diliyorum.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından beyaz güvercin uçurdu.

Helalleşmeye geldik

Ankara İl Başkanlığı’nda partililere seslenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuşmasında birlik ve mücadele vurgusu yaptı. “Buraya kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik.” diyen Özel, CHP’nin tarihsel süreçte çok sayıda baskıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Özel, yaşanan tartışmaların yalnızca parti içi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu mesele Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir.” Özgür Özel, partide demokratik süreçlerin işletilmesi gerektiğini belirterek kurultay çağrısı yaptı. “Derhal kurultay yapılmalıdır. Ben her delegeyle yarışa varım.” diyen Özel, geniş katılımlı bir oylama önerisinde bulundu. Ayrıca, “Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Bu ön seçimde yüzde 85 altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Anıtkabir yürüyüşü

Özgür Özel, konuşmasının ardından Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026, 02:59