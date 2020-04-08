Sıkı temas olmasın

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’a, Paskalya yortusu kutlamalarının ertelenmesi için öneri yapacağı bildirildi.

Politis gazetesi, bu uygulamanın Yunanistan’da da izleneceğini ve bu konuda karar üretildiğini yazdı.

Gazete, kilise çevrelerinin, Paskalya’nın ertelenmesinin pratikte mümkün olmadığını, ancak Anastasiadis’in yapacağı önerinin görüşüleceğini ifade ettiğini kaydetti.

Başpiskopos Hrisostomos ise halka yaptığı çağrıda paskalya kutlamasının ertelenmeyeceğini, ancak insanların kilisede sıkı temas içinde olmasını da istemediklerini söyledi.

Papaz Neofitos: Stok yapın

Öte yandan sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, her ne kadar yetkililer panik ve endişeye gerek olmaması yönünde uyarı yapsa da, vatandaşlara kilerde bir yıllık stok yapmaları çağrısında bulundu.

Alithia’nın haberine göre Neofitos, nelerin stoklanması gerektiğine dair listeyi de açıklarken, listede likör ve şarap gibi içkilerin de bulunması dikkat çekti.