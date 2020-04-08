Sorunlar büyüyecek

Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, liglerin başlaması durumunda kulüplerin büyük maddi sıkıntı yaşayacağına vurgu yaptı.

Bayar Piskobulu, katıldığı televizyon programında kulüplerin sponsorlarının virüs salgını sonrasında dünyadaki olumsuz ekonomiden etkileneceğini ve kulüplere eskisi kadar katkı yapamayacağını söyleyerek, kulüplerin de bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi.

Salgın sonrası kulüp ekonomileri kötüleşecek

Bayar Piskobulu, liglerin açılmasıyla birlikte Devletin de sezon başında vermeyi taahhüt ettiği katkıyı veremeyeceğini, bu durumum gayet normal olduğunu belirterek, kulüplerin zaten var olan ekonomik sorunlarının virüs salgını sonrasında daha da büyüyeceğini söyledi.

Futbolcular indirim yapmalı

Bayar Piskobulu, futbolcuların maaş ve transfer ödenekleri konusunda ciddi anlamda indirim yapması gerektiğini belirterek, herkesin sağduyulu bir şekilde davrandığı takdirde bu krizin aşılabileceğini, aksi takdirde birçok kulübün yönetici bulamayacağına da dikkat çekti.

Kulüplerin ekonomik durumu çok önemli

Bayar Piskobulu, genelde futbolcuların alacakları ligin ne zaman ve nasıl başlayacağı konuları üzerinde yorumlar yapıldığını ancak kulüplerin ekonomik durumları ve ekonomik gelecekleri konusunda herhangi bir öngörü veya yorum yapılmadığına dikkat çekerek esas önemli olanın bu olduğunu söyledi.

Ekonomik olarak kulüpler etkilenecek

Bayar Piskobulu, kulüplerin ekonomik anlamda iyi olmamasının direkt olarak futbola yansıyacağını ,futbolculara ödeme yapamayacağını ve geçmiş yıl olduğu gibi birkaç kulübün değil birçok kulübün lige katılma yapabileceğini söyledi.

Gelecek ligin planlamasını yapacağız

Doğan Türk Birliği olarak kendilerinin de gelecek sezon için planlama yapmaya başladıklarını kaydeden Bayar Piskobulu, gereksiz sponsorlar gerek kombine satışları gerekse kira gelirleri konusunda bir fizibilite çıkararak gelecek sezonun ekonomik çalışmasını yapacaklarını ona göre yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

