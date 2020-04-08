Antrenmanlar başlayabilir

Süper Lig 1. Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, virüsün sakinleşmesi durumunda antrenmanlara yeniden izin verilmesini istedi.

Devecioğlu katıldığı televizyon programında futbolcuların motivasyonunun ve performansının düştüğüne dikkat çekerek Almanya'da antrenmanların mesafe koruyarak yapıldığına vurgu yaptı.

Devecioğlu gerekli önlemlerin ve hijyen kurallarının uygulanarak uygun zaman geldiğinde ülkemizde de temas edilmeden antrenman yapılmasına izin verilmesini önerdi.

Futbolcular daha hazır olacak

Sedat Devecioğlu, en azından futbolcuların gerekli çalışmayı teknik direktör ve hocaların kontrolünde yapacağına dikkat çekerek, hem motivasyon, hem de performans bakımından başlaması muhtemel ligler için futbolcuların daha hazır durumda olacağına vurgu yaptı.