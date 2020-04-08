Şebeke çöktü

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından yapılan rutin kontrollerde damda bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili tutuklanan 7 kişinin ardından Salih Kahraman, Mehmet Kırdar ve İbrahim Özdemir de gözaltına alındı. Zanlılardan Salih Kahraman ve Mehmet Kırdar’ın uyuşturucu ile İbrahim Özdemir’in ise cep telefonları ile alakalı olduğu belirtildi.

Mesele ile ilgili tutuklanan 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, cezaevinin damında çorap içerisinde 4 gram hintkeneviri, 7,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, şarj cihazı, şarj cihazı adaptörü, şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural’ın telefonları cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e verdikleri ve zanlının da telefonların yanına uyuşturucu maddeleri de koyarak Çağlar Özertural ve Münür Orçun Bolcanlı’nın alması için dama attığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlıların evinde yapılan aramada, Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yarısının bulunarak emare alındığını belirtti.

Mahkeme talebi kabul etti

Polis, mahkûmlar Çağlar Özertural, Duran Gül ve Münür Orçun Bolcanlı’dan alınan ifadelerde uyuşturucu maddelerin zanlılar Salih Kahraman ve Mehmet Kırdar’ın da tasarrufundan geçtiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit üzerine zanlıların tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

İbrahim Özdemir’in ise sadece cep telefonlar ile bağlantısının tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

5 zanlı teminata bağlandı

Polis soruşturması kapsamında tutuklanan ilk 7 zanlıdan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in uyuşturucu ile bağının tespit edilemediği sadece cezaevine yasak eşya sokmak suçundan yakalandıkları belirtilmişti.

Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk’un ise uyuşturucu meselesi ile bağlantılarının olduğu kaydedilmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i teminatla serbest bırakılırken, polis Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk hakkında ek süre istemişti.

Mahkeme zanlıların soruşturma amaçlı 4 gün daha hücrede kalmalarına emir vermişti.