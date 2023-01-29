Son bir hafta

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin haberler ve hazırlıklar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Seçimlerde son düzlüğe girilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ Başkanı ve Averof Neofitu’nun mitinglerinde yer almaya başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu hareketle seçmene doğrudan etki yapmanın hedeflendiğini yazdı.

Güçlü adaylardan biri olan Nikos Hristodulidis’in “büyük bir evet” için çaba gösterdiğini belirten gazete kampanya faaliyetlerinden de söz etti.

Habere göre AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis ise seçim kampanyası çerçevesinde, ilgili makamlara “yolsuzlukla” ilgili olarak yeni bir mektup gönderdi.

Seçimler için her şey hazır

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantiu’nun, seçimlerde görev yapacak olan kişilere verilen eğitim semineri çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Konstantiu, tüm birimlerin, başkanlık seçimlerinin yapılmasına dair devletin kendilerine verdiği misyona, başarılı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Seçimlerin sağlık protokolleri çerçevesinde yapılacağına da dikkati çeken Konstantiu, Covid-19 hastası olan çalışan olan personelin, adayların temsilcilerinin ve de seçmenlerin maske takmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İzole altında olan hastaların ise o gün özel izinle, tek başlarına gidip oy kullanabileceğini de ifade eden Konstantinu, oy kullanma saatlerinin 07:00-12:00 ile 13:00-18:00 saatleri arasında olacağını duyurdu.

Konstantiu, seçim merkezleri başkanlarının sorumluğundan da söz ederek, bu kişilerin sandıkları teslim aldıkları zaman, teslim edene dek sandıklarla ilgili sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Bununla ilgili emsal örnek veren Konstantiu, Kuzey’e geçmek isteyen bir kişinin, arabasındaki sandıkla geçmeye çalıştığını ancak sınır kapısında yapılan kontrolde bunun tespit edildiğini söyledi.