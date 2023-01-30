Yollarda can pazarı

Lefkoşa’da bir, Girne’de 2 olmak üzere meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Girne’de meydana gelen kazalarda ise bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17.40 raddelerinde Lefkoşa'da kuzey çevre yolu üzerinde yönetimindeki FD 685 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Adeel Ahmed (E-32) ilerlemekte olduğu yol üzerinde aynı istikamete doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve yol içerisinde köpekler bulunduğu için yavaşlamış olan Meryem Suan (K-42) yönetimindeki MF 210 plakalı aracın sol arkasına çarptı.

Yoluna devam eden Ahmed, banket içerisine park halinde bulunan RB 789 plakalı araca çarpıp yine duramayarak, sol şerit içerisinde ilerlemekte olan Gözde Öner (K-24) yönetimindeki PU 520 plakalı salon aracın arka kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan Adeel Ahmed ve aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi kaza mahalline gelen 112 ambulans araç ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü iki araca çarptı

Öte yandan Girne'de alkollü sürücü, iki araca çarptıktan sonra devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 17.20 sıralarında, Girne'de Uğur Mumcu caddesi üzerinde meydana geldi.

Emre Okaner (23), 296 promil alkollü içki tesiri altında SF 639 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun güney kısmında bulunan Çakıl sokaktan caddeye çıkıp batı istikametine doğru ilerleyen Abdullah Çoksever (E-39) yönetimindeki MS 047 plakalı araçla kesişti.

Okaner, Abdullah Çoksever yönetimindeki araca çarpmamak için yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alexandra Kononova (K-40) yönetimindeki PE 939 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazanın etkisi ile SF 639 plakalı araç yolun soluna geçerek MS 047 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.

Araç takla attı, bir kişi yaralandı

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında ise araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı, araç sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, NK 531 plakalı salon aracıyla doğu istikametine doğru seyreden Ibrahim Khaled Fatehi Khater (E-25), dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak demir korkuluklara çarpıp takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Selda Kasımağa (K-27) yaralanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilkyardım tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Kazaya methalder NK 531 plakalı araç sürücüsü Khater tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.