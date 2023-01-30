‘Geçinemiyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Yeni yılın ilk ayı olan Ocak’ta vatandaş zam yağmuruna maruz kaldı. Akaryakıta iki kez zam yapılırken, tüp gazın da fiyatı arttı.

Ev tipi 10 kilogramlık tüpün fiyatı 240 Liradan 255 Liraya yükselince mutfak ve ısınma masrafları da arttı.

Diyalog’a konuşan bazı vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ısınmak için tüp gazlı soba kullandıklarını ifade etti. Mutfak ve ısınma giderlerinin arttığını belirten vatandaşlar, “Elektrikle ısınma yolunu seçemiyoruz çünkü kabarık faturalar geliyor. Tüp gazlı sobalarla kışı atlatmaya çalışıyoruz ancak bu kez de tüpe zam geldi” dedi.

Vatandaşlar, “Mutfak masraflarımızı karşılayamıyoruz. 15 lira çok fazla bir artıştır. Zamların önüne geçecek çalışmalar yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Nazime Sarıgül

“Tüp gaza bir anda yapılan 15 TL’lik zam çok fazladır. Daha önce bir veya 2 lira arttırırlardı şimdi 10-15 TL civarında zam yapıyorlar. Asgari ücrete artış kararı aldılar hemen arkasından 2 lira benzine 15 lira tüp gaza zam geldi. Bu kabul edilir değildir. Beklentimiz halkı düşünerek kararlar üretmeleri ve artık yaşanan bu pahalılığın sona ermesi için çalışmalarıdır.”

Lütfü Akdeniz

“Ayda 3 tüp kullanıyorum.. Bir anda 15 TL’lik artış böylesi bir pahalılığın içerisinde çok yüksek bir rakamdır. Durumu olmayan insanları ekonomik yönden sarsar. Mutfak masraflarımızı azaltmak için çalışırken, bu zamlar bizleri zora sokuyor. Beklentimiz ülkeyi yönetenlerin halk için çalışmasıdır. Bu gidişin içerisinde önümüzü göremez durumdayız.”

Şevki Kafalı

“Ayda mutfak için 2 , 8-10 günde de soba için tüp gaz alıyorum. Asgari ücrete artış yapılır yapılmaz zam furyası başladı. Bu durum bütçemizi sarsar çünkü 15 TL tüp gaza, 2 TL akaryakıta 5 TL diğerine derken bir bakıyorsunuz her şey ikiye üçe katlanıyor. İnsanların kullanmaya mecbur kaldığı her şeye zam yapıyorlar. Böyle giderse ateş yakıp yemeklerimizi orada pişireceğiz. Çok daha zor günler bizi bekliyor. Bu noktada yetkililerden halkın durumunu görmelerini ve pahalılığı önleyecek adımlar atmalarını bekliyoruz. Adam markete gelip çocuğuna bir şeyler almak istiyor ve 8 kere düşünmek zorunda kalıyor. İşverenlere destek paketleri oluştursunlar ve bu pahalılığın önüne geçsinler.”

Ali Alsan

“Ayda 2 tüp gaz kullanıyorum. Vatandaşı düşünmeden hareket ediyorlar. Artık zam haberi duymak istemiyoruz. Marketlere zaten sabah geldiğimizde ayrı akşam ayrı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Zamları gördükçe tansiyonum çıkıyor Yetkililerden de artık bir umudumuz yoktur. Tüp gaz artmaya devam ederse odun yakıp bahçede yemek pişireceğiz. İleriye gideceğimize geriye gidiyoruz. Aldığımız belli ve daha artışlı maaşlarımız cebimize girmeden fazlasıyla eridi. Mesela geçen ay peynir aldım 75 lira bu ay 110 lira oldu.”

İbrahim Karabulut

“Ayda özellikle kış aylarında 8 tüp gaz kullanıyoruz. 15 TL bir zam ile 255 liraya yükseldi ve bu artış diğer ihtiyaçlarımıza yapılan zamlarla birleşince bütçemizi olumsuz etkiliyor. Benzine zam, tüpe zam, suya zam derken elde avuçta bir şey kalmıyor sadece zamlara çalışıyoruz. İşimiz inşallaha maşallaha kaldı. Yetkililerden beklentimiz zamların önüne gelecek çalışmalar yapmalarıdır. Telefon, kira, elektrik, ihtiyaçlarımız derken vay halimize.”

Gültekin Bergin

“Ayda minimum iki tüp kullanıyoruz. Tüp gaza yapılan zam ile fiyatı 255 liraya yükseldi. Temel tüketim maddelerindeki artışlara zaten yetişemezken bir de böylesi artışlarla halk daha da zora sokuluyor. Kendilerinin aldığı maaşlarla asgari ücretlinin aldığı maaşları karıştırıyorlar herhalde. Yetkililerden beklentimiz bu zamların önüne geçebilecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Hasan Küçük

“Kış aylarında ayda en az 4 tüp gaz kullanıyorum. Tüp gaza yapılan zamla fiyatı 255 liraya yükseldi. Bu kış günlerinde ve bu pahalılıkta doğru olmayan bir artış oldu. Hayat çok pahalı ve temel ihtiyaçlarımıza biler paramız yetmezken hala fiyatlarda yukarı doğru hızlı bir ilerleyiş var. Bu noktada beklentimiz yetkililerin buna bir çözüm bulmaları ve zamların önüne geçecek adımlar atmalarıdır.”

Cemal Kavaz

“Ayda minimum iki tüp gaz kullanıyoruz. Asgari ücrete yapılan artış daha halkın cebine girmeden zamlar gelmeye devam ediyor. Tüp gaza bir anda 15 lira zam yapmak yerine az miktarlarla ihtiyaç duyulan zammı yapmış olsalardı daha iyi olacaktı. Tek seferde 15 lira biraz fazla oldu. Zaten markete geldiğimizde hergün farklı fiyatlarla karşılaşırken bir yandan da tüp gaz, akaryakıt ve benzeri zamlarla halk zora sokuluyor. Bu noktada beklentimiz bu soruna çözüm üretmeleridir. Keşke hayat pahalılığını vermeselerdi da fiyatlar da artmamış olsaydı.”

Hüseyin Sarıgül

“Ayda en az iki tüp kullanıyoruz. Bir anda 15 artış yapılması doğru değildir. Halk zaten pahalılıktan mutfak masraflarını karşılayamazken tüp gaza ,akaryakıta zam yaparak halkı daha da kötüye sürüklüyorlar. Bu noktada beklentimiz artık ülkeyi idare edenlerin pahalılığı önlemek için çalışmalarıdır.”