Muhteşem konser unutulmaz eğlence

Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle adanın en iyi oteli olan Merit Royal Diamond Otel, çok özel bir projeye imza atarak Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez, başarılı sanatçı Cenk Eren’i dev senfoni orkestrası ve Ferdi Özbeğen şarkıları repertuvarıyla sahnesinde ağırladı. Ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond Otel’in ihtişamlı Karpaz Balo Salonu’nda Cumartesi akşamı gerekleşen konserde, 5 yıl önce çıkardığı “Ferdi Özbeğen Şarkıları” albümünü bu kez 34 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Cenk Eren, Ferdi Özbeğen’i ölüm yıldönümünde saygıyla andı.

Ferdi Özbeğen şarkılarına kattığı eşsiz yorumuyla büyük bir beğeni toplayan Cenk Eren, gece boyunca birçok usta sanatçının şarkıları ile birlikte en beğenilen kendi parçalarını da seslendirerek konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Merit Royal Otellerinde konaklayan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı sanatçı, “Kuzey Kıbrıs’ta, Merit Royal Diamond sahnesinde, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi. Zaman zaman sahneden inip şarkılarını sevenlerinin arasında seslendiren Cenk Eren, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. Yaklaşık iki saat süren muhteşem sahne performansında kapanış parçası olarak İzmir Marşı’nı söyleyen ünlü şarkıcı, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.