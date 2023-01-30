Entegrasyon korkusu

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan yüksek tirajlı Fileleftheros gazetesi, KKTC’nin fiilen entegrasyonunun Türkiye’nin gündeminin üst sırasında bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçeneği 14 Mayıs seçimleri öncesinde hayata geçirebileceğini öne sürdü.

Haberi “Entegrasyon Yeni Başkana Megatonluk Bomba” başlığıyla aktaran gazete, KKTC’nin Türkiye’ye fiilen entegre edilmesi ihtimalinin, Rum tarafında seçilecek yeni Rum Yönetimi Başkanı’nın göğüslemesi gereken büyük meselelerden, gelişmelerden biri olabileceğini yazdı.

Bunun, “uzun süredir zemini hazırlanıyor olsa da, yeni başkanı ve yeni hükümeti gafil avlayacak, megatonluk bombaya denk bir gelişme” olacağını belirten gazete yabancı diplomatların bu ihtimali çok bariz gördüklerini yazdı. Aynı durumu Ocak 1996’da yaşanan (Kardak) İkizce krizi ile yeni seçilen Simitis hükümetinin yaşadığını hatırlattı.

Gazete, "KKTC’nin Türkiye’ye tam bağımlılığının Türkiye’ye fiili entegrasyona gitmek için gerekli bütün ön şartları yarattığını" belirtti, “bu, Kıbrıs sorununda ‘doğal’ bir gelişme addediliyor. Yaklaşık 50 yıllık bölünmüşlükten sonra Ankara yeni eylemine ikna edebileceğine inanıyor” ifadesini kullandı.

“Sözde uluslararası toplumun muhtemel bir entegrasyona tepkisi ne olacak? Kınayacak, yasadışılığın kaldırılması çağrısı yapacak ancak bunu ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmayacak” denilen haberde, Ankara’nın, bu senaryoyu tercih etmesi halinde, bütün hareketleri ve üçüncü taraflardan gelen tepkileri etüt ettiği Kırım örneğindeki gibi hareket edeceği belirtildi.