Herkes şikayetçi

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazar haftalık alışverişini yapmak isteyenlerle dolup taştı. Pazarda salatalık 30, biber çeşitleri 40, bezelye 50 liradan tezgaha konarken, kabak 25, domates 30 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar, meyve-sebze fiyatlarının yüksek oluşundan şikayetçi olurken, pazar esnafı üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı. Esnaf, girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansıdığını belirtti ve vatandaşın eskisi gibi rahatça alışveriş yapamadığını söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Domates: 20 TL

Salatalık: 30 TL

Kapya biber: 40 TL

Çarli biber: 40 TL

Dolma biber: 40 TL

Kabak: 25 TL

Patlıcan: 40 TL

Limon: 6 TL

Portakal: 10 TL

Mandalina: 15 TL

Havuç: 13 TL

Brokoli tane: 10 TL

Kuru soğan: 16 TL

Patates: 12 TL

Bezelye: 50 TL

Enginar 6 adet 50 TL

Bakla: 40 TL