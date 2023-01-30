‘Gereken ders alındı’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sadece seçim zamanı değil her zaman halkın içinde olunması gerektiğini belirtti. Hükümette olduğu dönemde köy ziyaretlerine ara verdiklerini ifade eden Özersay, Gereken dersi çıkardık, bundan sonra seçim olmadığında da ziyaretlerimizi düzenli olarak aralıksız yapacağız ”dedi.

Özersay, HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Merkez Yürütme Organı üyeleri, Sine-i Millet Komisyon başkanı, parti Örgütlenme Sorumlusu ve Mağusa ilçe yönetimi üyeleriyle birlikte bir süre önce başlatılan “Halk Buluşmaları” kapsamında Geçitkale’de vatandaşlarla bir araya geldi ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Halka buluşma toplantısının başında bir konuşma yapan Özersay, sözlerine bir özeleştiri yaparak başladı. Özersay şunları söyledi:

“Geçmişte hükümete gelmeden önce her hafta en az iki farklı köy ve bölgemizi ziyaret ederek sorunları dinliyorduk ve kendimizi siyasi duruşumuzu anlatıyorduk. Maalesef hükümette olduğumuz dönemde bu köy ziyaretlerimize ara verdik ve hata yaptık. Oysa sadece seçim zamanı değil her zaman halkın içinde olmak, dinlemek, anlamaya çalışmak ve bazı konulardaki siyasi duruşunuzu halka doğrudan ve samimiyetle anlatmak esas olmalıdır. Biz bundan gereken dersi çıkardık, bundan sonra aynen Geçitkale’de olduğu gibi, seçim olmadığında da ziyaretlerimizi düzenli olarak aralıksız yapacağız, vatandaşı dinleyeceğiz. Doğru siyasi çizgi vatandaşla birlikte belirlenen çizgidir.”

Asıl cevaplanması gereken soru…

Özersay, konuşmasında ayrıca Halkın Partisi’nin Meclis’ten çekilme kararı aldığına da dikkat çekti.

Kudret Özersay “Bu ülkede siyaset yapan nerdeyse tüm siyasi partiler bizim siyasi geçmişimizde iradeye müdahale edildiğinde, halk iradesi yok sayılacak şekilde seçim yapıldığında ya da bu irade yok sayılarak hükümet kurulduğunda ya Meclisten çekildiler, ya Meclis’i boykot ettiler ya da Meclis’e girmeyi kabul etmeyip milletvekilliği mazbatalarını almadılar” dedi.

Özersay “Yani asıl sorulması gereken soru Halkın Partisi neden Meclis’ten çekilme kararı aldı sorusu değil, tüm diğer Meclis içi siyasi partiler bu türden demokrasiyi ve iradeyi zedeleyen, dolayısıyla devletimize zarar veren hadisler olmasına rağmen Meclis’ten neden çekilmediler ve susarak ve orada oturarak bunu normalleştirdiler sorusudur. Asıl cevaplanması gereken soru budur” ifadelerini kullandı.

