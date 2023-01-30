İşlemler hızlanacak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş insanlarının zamandan tasarruf etmesi amacıyla Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıldır boş bulunan bir yapıyı belediye veznesi olarak hayata geçirdi.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan esnaf ve iş yerleri belediye ile ilgili ödemelerini bu vezneden yapabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan yeni anlayışla, iş insanlarının sadece üretime odaklanması ve belediye ile bölge arasında bir köprü oluşturulmasının arzulandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamasında Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin hem işleyiş hem de temizlik açısından bölgenin yüz akı olmasını istediklerini söyledi.

Belediyenin tam zamanlı sanayi bölgesinde hizmet vereceğini belirten Amcaoğlu, bu sayede pratikte yaşanan birçok sorunun da ortadan kalkacağını belirtti.

Zabıta da görevlendiriliyor

Amcaoğlu, veznenin yanı sıra mesai saatleri içerisinde bir zabıtanın da burada hizmet vereceğini söyledi.

Açıklamada Gönyeli-Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi’nin Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü temizlik çalışmalarının devam ettiği, kısa sürede tüm Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizliğin tamamlanmasının planlandığı da belirtildi.

