Karne heyecanı yaşandı

Kıbrıs’ın en başarılı İngilizce dil okullarından biri olarak öne çıkan ve “yıldızların okulu” olarak anılan Englishouse, düzenlediği yıl sonu karne etkinliğiyle hem heyecanı hem de gururu bir arada yaşattı.

Englishouse’un yıl sonu etkinliği, adeta bir şölene dönüştü. 2 buçuk ile 6 buçuk yaş arasındaki minikler ve aileleri, karne heyecanını coşku içinde yaşadı.

Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan çocukların gözlerindeki sevinç ve gurur, görülmeye değerdi.

Gece, öğrencilerin öğretmenleriyle el ele kırmızı halıda yürüyerek anne babalarına kavuşmasıyla başladı. Müziklerle renklenen bu anlar, salona duygusal bir hava kattı.

Hiç prova yapmadan sahneye çıkan minikler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Veliler için duygusal anların yaşandığı gece, mezun öğrencilerin fotoğraflarından oluşan barkovizyon gösterisiyle taçlandı.

Fahrioğlu: Vizyon, kalite ve zirve bizim çocuklarımızın

Englishouse’un kurucusu ve direktörü Önder Fahrioğlu, bir çocuğu sevmekle başlayan yolculuklarının hep bu sevgiyle devam edeceğini vurgulayarak, “Vizyon, kalite ve zirve bizim çocuklarımızın hakkıdır” dedi.

Mutlu, saygılı ve farklılıklara değer veren bireyler yetiştirmek için yola devam ettiklerini belirten Fahrioğlu, önceliklerinin her zaman Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yürüyen, bilinçli ve sevgi dolu çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Karne etkinliğine katılan veliler, çocuklarının yaşadığı mutluluğu paylaşırken, bu özel organizasyon için Önder Fahrioğlu’na ve Englishouse ailesine içten teşekkürlerini sundu.

