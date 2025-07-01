Farklı bir deneyim sunuyor

Genç sanatçı Hasan Kayıplar’ın, mezuniyet projesi kapsamında hazırladığı kişisel sergisi “Melted Borders-Where Memory and Migration Collide” sanatseverlerle buluştu.

İzleyiciyi belleğin, göçün ve sessiz tanıkların izinde unutulmuş hikâyelere doğru bir yolculuğa davet eden serginin açılışı dün akşam saat 19.00’da, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapıldı.

Sergi, sanatçının kendi anılarından ve ailesel geçmişinden yola çıkarak oluşturduğu otoetnografik bir anlatı sunuyor. Dijital kolajlar, video işleri, arşivsel belgeler ve karanlık oda enstalasyonu gibi farklı mecralardan oluşan üretimler; bireysel hafızanın zamanla nasıl dönüştüğünü, parçalandığını ve yeniden kurulduğunu duyusal bir deneyimle izleyiciye aktarıyor.

Sergide 1963-1974 yılları arasında yayımlanmış gazete kupürleriyle oluşturulan özel bir bölüm de yer alıyor.

Çalışmalarını; hafıza, göç, kimlik ve duyusal anıların izini süren kişisel anlatılar üzerinden şekillendiren sanatçının sergisi sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

