Türkiye’ye mesaj verdi

Fileleftheros gazetesi “Doğu Akdeniz’de Sükûnet İçin Kıbrıs Sorununun Çözümü” başlıklı haberinde i Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Sorunuyla ilgili özel temsilcisi Raffaele Fitto’nun, Kıbrıs’ın sorunu çözülmeden Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir şekilde azalmayacağını söylediğini iletti.

Haberde, Fitto’nun perşembe günü Avrupa Parlamentosu’nda "Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki meydan okumaları" konulu bir tartışmaya katıldığı belirtildi.

Fitto’nun Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın AB’de tam bir dayanışmaya sahip olduklarını söylediğini ileten gazete, Fitto’nun Türk-Yunan ilişkileri ve genel olarak da Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasının, bölgesel istikrar ve güvenlik ayrıca AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme açısından temel unsur olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Fitto Kıbrıs sorununa da değinerek, "Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmadan Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sürdürülebilir bir şekilde azalmasının mümkün olmayacağına" işaret etti.

Fitto, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun BM, BM Güvenlik Konseyi ayrıca "AB’nin dayandığı ilkeler çerçevesindeki kapsamlı çözümüne bağlı kalmayı sürdürdüğünü" de dile getirdi.

Başlangıç konuşmasında AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs yüzünden Doğu Akdeniz’de bulunduğunu da dile getiren Fitto, bunun "AB’nin istikrarı ve güvenliği açısından stratejik öneme sahip bir bölge olduğuna" işaret etti.

Türkiye’nin AB’nin tüm üye devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini de savunan Fitto, Avrupa Komisyonu’nun "Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasına ve Türkiye’nin yapıcı katılımına büyük önem verdiğini" belirtti.

Fitto Kıbrıs adasının tamamının AB’nin bir parçası olduğunun ve Kıbrıslı Türklerin de AB vatandaşı olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



