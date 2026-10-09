Özel öneme sahip

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto, Avrupa Parlamentosu'nda Doğu Akdeniz hakkında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına "özel önem" verildiğini söyledi.

Fitto, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde ve genel olarak Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir gerilim azaltma, bölgesel istikrar ve güvenlik ile AB-Türkiye ilişkilerinin aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde ilerlemesi için elzem unsurlar olduğunu savundu.

Raffaele Fitto sözlerine şöyle devam etti:

“AB-Türkiye işbirliğini daha da derinleştirme yolunda, Kıbrıs çözüm görüşmelerinin yeniden başlamasına ve Türkiye'nin bu konudaki yapıcı katılımına özel önem veriyoruz. Bu, AB'nin stratejik çıkarları doğrultusunda ve Avrupa Konseyi'nden aldığımız yetkiyle uyumludur. Kıbrıs adasının tamamının AB'nin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin AB vatandaşı olduğunu unutmamalıyız. Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması olmadan, Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir gerilim azaltma sağlamak mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, AB, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak ve birliğin kurulduğu ilkeler doğrultusunda, BM çerçevesinde Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını tam olarak sürdürmektedir. Bu süreci desteklemeye olan bağlılığımı sürdürüyorum. Doğu Akdeniz, AB'nin istikrarı ve güvenliği için jeostratejik öneme sahip bir bölgedir. AB'nin üye devletleri, Yunanistan ve Kıbrıs aracılığıyla güçlü bir varlığa sahip olduğu bir bölgedir. Avrupa Konseyi'nin ve bazı durumlarda BM Güvenlik Konseyi'nin dikkatini çeken büyük zorluklar barındırıyor. Doğu Akdeniz, ana göç yollarından birine ve AB'ye giden önemli ticaret ve bağlantı yollarına ev sahipliği yapıyor ve iklim değişikliğinin en büyük yükünü taşıyor. Bu nedenle, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gelişmelere ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'deki genel duruma büyük önem veriyoruz.”