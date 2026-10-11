Doğru yolu gösterdi

Eski Rum Adalet Bakanı Emily Yiolitis, Güney Kıbrıs'ın Yunan milli marşını kullanmasına karşı çıkınca faşistlerin saldırısına uğradı. Cyprus Mail’e göre; Fidias Panayiotou ile yaptığı bir podcast röportajında, "Yunanistan'ın milli marşına sahip olmamıza katılmıyorum" diyen Yiolitis Kıbrıs'ın, bağımsız bir devlet olarak hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den bağımsız, kendi başına bir ülke olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Yiolitis düşüncelerini şöyle anlattı:

"Rum Kıbrıslılar ve Türk Kıbrıslılar arasında gerçek bir anlaşmanın ürünü olan birleşmiş bir Kıbrıs, bir gün ortak bir marşa sahip olabilir."

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Makarios

1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bayrağı belirlenirken, milli marş üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılmamıştı. Başpiskopos Makarios'un başkanlık görevine gelmesiyle birlikte, tek geçerli milli marş, genel selamlama sırasında çalınan bir askeri marş oldu.

Makarios, bunun Yunan milli marşına benzediği söylendiğinde, bunun Kıbrıs milli marşı olduğunu ısrarla savundu.

Ama Makarios yurt dışı seyahatlerinde, kendisine Beethoven senfonilerinden bir bölümünün çalınmasını rica ederdi.

Yunan milli marşı, 1963'teki anayasa krizi sonrasında Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyetten ayrılmasının ardından, 16 Kasım 1966'da Kıbrıs Rum hükümeti üyeleri tarafından kabul edildi.

Türk Cumhurbaşkanına destek

Yiolitis, podcast yayınında, Türk Kıbrıslı bir adayın Rum rakibinden daha yetenekli olması durumunda kendisine seve seve oy verebileceğini söyledi.

Hem Müslümanların hem de Hristiyanların yaşadığı bir ülkenin liderinin bir daha asla rahip olamayacağını belirten Yiolitis, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modelinin “iyi bir çözüm olmadığını” savundu, Kıbrıs’ın, Türk veya Yunan fark etmeksizin tüm yabancı güçlerden kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Yiolitis ayrıca, her iki toplumun okul kitaplarında diğer topluluğa yönelik propagandaya son verilmesi çağrısında bulundu.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026, 10:39