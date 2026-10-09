Hayati önemi var

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hırvatistan’ın Split şehrinde düzenlenen MED9 Zirvesi'nde, “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Politis gazetesine göre; Avrupa’yı da ilgilendiren GSI projesinin, büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hristodulidis, GSI projesinin enerji güvenliği, AB’nin yeterliliği konularında büyük faydaya sahip olduğunu söyledi.

Hristodulildis, bu projenin ayrıca Hindistan-Orta Doğu ve Avrupa ekonomik koridoru (IMEC) açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Hristodulidis’in, MED9 Zirvesinden GSI konusunda samimi bir ifade ve Akdeniz ülkelerinin, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesine katılımına verdiği destekle döndüğünü belirtti.

Politis gazetesi; MED9 Zirvesi sonuç bildirgesinde 9 Akdeniz ülkesi Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya ve İspanya’nın, BM çerçevesindeki Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bağlılıklarını dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, MED9 sonuç bildirgesi çerçevesinde özellikle Ankara’nın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başarılı ve hızlı bir şekilde yapılmasına katkı koymasının, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi için temel ve kritik unsuru teşkil etmeye devam ettiğini ifade etti. Bildirgede, özellikle Maraş’a vurgu yapılarak tek taraflı eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

MED9 ülkeleri, AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarının yanı sıra uluslararası hukuka, deniz hukukuna saygı duyulması gerekliliğini de vurguladı.