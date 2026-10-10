AB etkin rol alacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, meclis dışında yer alan siyasi partileri Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, görüşmede Hristodulidis, siyasi partilere, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

EDEK Başkanı Sofia Hristodulu Makri yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunun çözüm çabalarında AB’den etkin bir rol istediklerini söyledi.

Hristodulidis’in meclis dışındaki partileri Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda bilgilendirmesi inisiyatifi nedeniyle teşekkürlerini sunan Makri, “Önümüzde Türk uzlaşmazlığı” var ifadesini kullandı.

DİPA Başkanı Marios Karoyan, Kıbrıs sorunundaki süreç konusundaki kötümserliğini dile getirirken, olaylara bakıldığı zaman “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda özlü hamleler yapma niyetinde olmadığının görüldüğünü” iddia etti.

Karoyan açıklamasında ayrıca, önümüzdeki günlerde, kendilerini iyimser yapacak gelişmelerin de olması temennisinde bulundu.

Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İş Birliği Başkan Yardımcısı Katerina Hacıstilli ise yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in sunduğu 19 öneriden büyük bir çoğunluğunun uygulanabilir olduğunu belirtti.

Ayrıntılı bilgilendirmeden dolayı Hristodulidis’e teşekkür eden Hacıstilli, New York’taki temasların ardında diplomatik çalışmaları da ilgiyle takip ettiklerini söyledi.