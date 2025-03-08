Gençler hedef seçildi

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle gelen ve Güzelyurt bölgesinde çorap, anahtarlık eşyaları sattıkları gerekçesiyle sokak sokak gezen Ayşe Ustalar ve Kısmet Demir’in üzerinde uyuşturucu içerikli ve yeşil reçeteye tabi 38 adet Lyrica hap bulunarak, emare alındı.

Bölgedeki lise ve üniversitenin etrafından gezen, öğrencileri markaja alan ve şüphe üzerine tutuklanan kadınlar dün mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 6 Mart 2025 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, önleyici polis hizmetleri kapsamında yaptığı kontrollerde, bölgedeki bir lise ve üniversite öğrencilerinin çevresinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişinin tespit edildiğini söyledi. Polis; Ayşe Ustalar ve Kısmet Demir’in takibe alındığını, ekipleri fark edince

Demir’in iç çamaşırına bir şeyler saklamaya çalıştığının görüldüğünü açıkladı. Polis; zanlıların kimliğinin kontrol edildiğini, üstlerinin arandığını, cüzdan içinde 7, Demir’in iç çamaşırında, naylon poşete sarılı halde 31 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica hap bulunduğunu belirtti.

Polis; ele geçirilen yeşil reçeteye tabi hapların laboratuvar incelemesine gönderildiğini kaydetti. Zanlıların Şubat ayı içerisinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

