Teröre destek çıkıyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın Güney Kıbrıs ziyaretinde “Kıbrıs’ın Hrisi Avgi’si (Altın Şafak’ı)” ELAM ile görüşmeyi reddetmesinden sonra Rum toplumunda ve siyasi partiler arasında ELAM’ın meşruiyetinin tartışılmaya başladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ELAM’ın Avrupa Milletvekili Yeadis Yeadi’yi diğer Rum Avrupa milletvekilleriyle aynı kefeye koyarak “Avrupa Parlamentosu’nda birlikte ve koordineli çalışmaları gerektiği” açıklaması ve Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in de aynı noktada ısrar etmesinin, hükümet ortağı DİKO ve başkanı Nikolas Papadopulos’un protestosuna neden olduğunu yazdı.

Haberde, son dönemde Hristodulidis’in ELAM Başkanı Hristos Hristu ile sıkça görüştüğü bilgilerinin, koalisyon ortağı partileri endişelendirdiği, açıkça söylemeseler bile Hristodulidis’in Radikal Sağ’a bu yeni açılımın iyi gözle bakmadıkları kaydedildi.

Haravgi konuyla ilgili görüşüne başvurduğu siyasi parti yetkililerinin söylediklerini de aktardı.

Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas “Saray ELAM’ın genel seçimlerde güçlenmesine sıcak bakıyor, Hristodulidis’in gözü 2028 cumhurbaşkanı seçiminde mesajı veren Hristodulidis-ELAM flörtü demokrasi için de Kıbrıs için de tehlikelidir” dedi. Kukumas Hristodulidis’in oyu sayesinde bugün iktidarda olduğu ELAM’ı Avrupa Parlamentosu’ndaki faaliyetlerinde olduğu gibi sistemli olarak akladığını belirtti.

DİSİ Basın Sözcüsü Kenia Konstantinu Tasula’nın, ilk resmi yurtdışı ziyareti sırasında ELAM liderliğiyle görüşmeyi reddetmesinin “kendilerini uyandırması gereken siyasi bir eylem” olduğunu söyledi, ELAM’ın liderleri Yunanistan’da yargılanan ve mahkum edilen Hrisi Avgi’nin Güney Kıbrıs’taki şubesi olarak kurulduğunu hatırlattı.

DİKO Genel Sekreteri Yorgos Solomu Yeadis Yeadi’nin Avrupa Parlamentosu’nda ile Türkiye’ye diplomatik zafer kazandıran aceleci hareketi ile Güney Kıbrıs’a zarar verdiğini belirterek bu hareketin de Fidias Panayotu’nun Moskova ziyaretinin de kınanması gerektiğini söyledi. Solomu DİKO’nun, Hristodulidis’in açıklamasından rahatsız olduğunu, bunu parti başkanı Nikolas Papadopulos’un Hristodulidis’e ilettiğini söyledi.

EDEK Basın Sözcüsü Yorgos Yeorgiu ise Hristodulidis’in ELAM Avrupa Milletvekili’nin Türkiye raporunun görüşülmesi sırasındaki fiyasko eylemleriyle ilgili yorumundan rahatsızlık belirterek koordineli ve birlikte çalışmayan kişinin Yeadis Yeadi olduğunu ve tavrıyla Güney Kıbrıs’a zarar verdiğini belirtti.