Uzlaşı belirtisi var

Dijital aşı sertifikası çıkarılması prosedürünün, kısa süre önce gerçekleşen İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısında ele alındığı haber verildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türklere de Dijital Aşı Sertifikası” başlıklı haberinde, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu’nun, Kıbrıslı Türklere, dijital aşı sertifikası çıkarılması prosedürü ile veri tabanına kaydedilmemesi ve sertifikayı çıkarabilmeleri için bilgilerini iletmeleri gerektiğinin izah edildiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin dijital aşı sertifikası çıkarılmasına büyük ilgi gösterdiklerini ve bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini umduğunu ifade eden Filaktu “Koronavirüs pandemisi konusunda her iki taraftan uzmanlar ve çalışma grubuyla toplantıya oturduk ve onları prosedür konusunda bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

Filaktu, şu an İki Toplumlu Komite aracılığıyla Kıbrıslı Türklerden, sertifikaya sahip olabilecek kişilerle ilgili ayrıntıları, yani hastalanıp hastalanmadıklarını veya aşı olup olmadıklarını kendilerine iletmelerini beklediklerini belirtti.

Metehan sınır kapısı aracılığıyla geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk toplumuna 40 bin doz Astrazeneca, 10 bin doz Pfizer&Biontech ve bin doz da J&J aşısı teslim edildiğini de dile getiren Filaktu, sınır kapılarından geçişler konusunda ise, otomatik bir süreç olduğunu ve her 14 günde bir verilerin iletildiğini söyledi.

Filaktu, gerekli olması halinde, bu veriler temelinde geçişlerle ilgili yürürlükte olan önlemlerin değiştirildiğini sözlerine ekledi.

Tatar’a eleştiri

Politis gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Öğrenciler Ersin Tatar’ın Kurbanı- İngiliz Hükümeti İşgal Bölgelerinde Çıkarılan Aşı Sertifikasını Tanımıyor” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın pandeminin önlenmesi prosedürleri aracılığıyla dahi, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi çabalarında ısrarcı olduğunu” iddia etti.

İngiliz Hükümetinin KKTC’de çıkarılan aşı sertifikasını tanımadığını ve bunun İngiltere’ye seyahat edecek Kıbrıslı Türk öğrenciler açısından ciddi sorunlara neden olduğunu yazan gazete, diplomatik kaynakların gazeteye “KKTC’nin İngilizlerle istişare çabalarının, KKTC’nin İngiliz Hükümeti tarafından tanınmamasından ötürü, sorunun çözümünü sağlamayacağını söyledikleri” iddiasında bulundu.

Konunun bütünlüklü bir şekilde çözülmesi için, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafından, Avrupa aşı sertifikasının toplu şekilde çıkarılması amacıyla, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) istediği verileri sunmasını istediğini de yazan gazete, elindeki bilgilere göre, konunun İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gündemine doğrudan getirilmediğini belirtti.

Komitenin kısa süre önceki toplantısında ele alınan şeyin, Avrupa dijital aşı sertifikası çıkarılması olduğunu belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafından, sertifikayı alabilecek olan (aşılanan veya hastalanan) Kıbrıslı Türklerle ilgili verileri iletmesinin istendiğini ifade etti.

Gazete “yine elindeki bilgilere” dayanarak, ilgili listelerin verildiğini ve Rum Yönetimi’nin ilgili sertifikaları çıkarabilmesi için, Kıbrıs Türk tarafının, ECDC’nin belirlediği standartlar ve direktiflere göre daha fazla ayrıntı ve veri sunmasının beklendiğini öne sürdü.