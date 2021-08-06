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Hepsi birer şaheser

Merkez Lefkoşa’da sergilenen 60 klasik araç beğeniyle izlendi

Hepsi birer şaheser
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, üyelerinin yaklaşık 60 araçtan oluşan klasik arabalarını Merkez Lefkoşa’da sergiledi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre; etkinliğe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hem klasik araçların sahipleriyle sohbet etti, hem de özel ilgi alanına giren arabaları detaylı inceleme fırsatı buldu. 
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Çağan Ilgar ve kurumun önde gelen isimlerinden LTB Eski Asbaşkanı Semavi Aşık, Harmancı’ya örnek tesisi böylesi bir etkinliğe açtığı için teşekkür etti.
Etkinliğin devamında kurum temsilcileri Mehmet Harmancı’ya katkılarından ötürü bir plaket takdiminde bulundu.
 

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