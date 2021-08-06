Güney Kıbrıs’ta teşvikler etkili oldu

Güney Kıbrıs’ta yapılan aşı sayısının bir milyonu geçtiğini ve bugünden itibaren Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayanların aşılanmasına başlanacağını belirtildi.

Rum kesiminde birinci doz aşı olanların oranının ise yüzde 74,5 olduğu ifade edildi. Rum basını aşı konusundaki teşviklerin etkili olduğuna dikkat çekti.

Haravgi gazetesi bu, Referans Hastanesi’nde tedavi gören kişilerin yüzde 90’ının aşısız olduğunu yazdı.

Referans hastanesinde şu an 72 kişinin tedavi gördüğünü ve 4’ü entübe olmak üzere bu kişilerden 6’sının tedavisine “Yüksek Bağımlılık Ünitesi”nde devam edildiğini kaydeden gazete, hastanedeki en genç hastanın yaşının 23, en yaşlısının ise 87 olduğunu belirtti.

Haberde, 72 hastadan yalnızca 8’inin aşılı olduğu ifade edildi.

3’üncü doz aşı için hazırlıklar

Fileleftheros gazetesi ise “Üçüncü Doz Aşı İhtimalini Araştırmaya Başladılar” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki yetkililerin, AB tarafından 3’üncü doza yeşil ışık yakılması halinde hazır olmak için, hazırlık yaptıklarını yazdı.

Konunun gayri resmi olarak Rum Sağlık Bakanı ile bilimsel danışma komitesi üyeleri arasında ele alındığını yazan gazeteye göre, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Avrupa İlaç Ajansı’nın 3’üncü doza yeşil ışık yakması halinde süreçte gecikme yaşanmaması için aşı portalının hazırlanması amacıyla İnovasyon Müsteşarlığıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.