Bizim çocuklar görev başında

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Anavatan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibiyle önceki akşam saatlerinde Alanya’ya ulaştığı bildirildi. Ekibin, Manavgat’taki yangınlara müdahale ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde arama-kurtarma ekibinin KKTC Orman Dairesi ekibiyle birlikte yangınlara müdahale ettikleri kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek olmak üzere Alanya'ya giden Orman Dairesi personeli çalışmalara başladı.

Açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına TC Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahale ediyor.

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından dün 3 araç ve 10 personel gönderilmişti.



Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 10:37