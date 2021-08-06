İyisin Musa

Lefkoşa’da tasarrufunda 25 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve satıcı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Lincoln Musa Wachi’ye mahkeme tarafından 11 ay ceza verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyeti tarafından sanık aleyhine verilen kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın mahkum olduğu suçun ciddiyetinin altını çizdi.

Sanığa ceza verilirken uyuşturucu maddenin türünün, miktarının, nevi ve mahiyetinin önemli unsurlar olduğunu söyleyen İnan, diğer yandan Hintkenevirinin uyuşturucu türleri arasında en zararsız türlerden birisi olduğunu açıkladı.

Bu suçlar toplumda endişe yaratıyor

İnan, öte yandan bu tür suçların ciddi ve toplumda huzursuzluk ile endişe yarattığına işaret ederek, uyuşturucu kullanımının toplumda da yaygınlık kazandığını anlattı. İnan, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurulduğunu ve sanığa 11 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.