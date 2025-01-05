Her yer karanlık

Cinayet amacıyla adaya gönderilen tetikçilerin TIR kasasına saklanarak Gazimağusa limanındaki x-ray cihazına girmeden ülkeye giriş yaptıklarını tartışırken, üzücü bir haber de Girne Turizm Limanı’ndan geldi. Belediye Başkanı Murat Şenkul; geçtiğimiz yıl 325 bin yolcuya ve 65 bin araca hizmet veren limanda aydınlatma lambalarının yıllardan beri çalışmadığına dikkat çekti.

“Turizm Limanının iç bölümünde yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda olan ve 40 civarı projektörle aydınlatılması yapılan dev bir alanda tüm aydınlatmalar yıllardır çalışmıyor” diyen Girne Belediye Başkanı Şenkul, burada sorumluluğun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait olmasına karşın kendilerine bu yönde talep geldiği zaman “yaparız” deyip, kenara çekilmediklerini söyledi.

Şenkul, Maliye’den 100 milyon lira alacaklı olduklarını ve bunu tahsil edemediklerini belirtirken, sorunun çözümü konusunda Başbakan Ünal Üstel’in dikkatini çekti.

Geniş açıklama yaptı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Girne Turizm Limanı geçen yıl giriş-çıkış toplamda yaklaşık 325 bin yolcuya ve 65 bin araca ev sahipliği yapmış kentimizin, ülkemizin dışarıya açılan kapılarından biri.

Göreve geldiğimizden beri Limanın daha iyi hizmet verebilmesi için polisimizle, gümrük dairemizle, liman başkanlığı ve acentelerimizle bazı yenilemeler yaptık ve iyileşmeler sağladık.

Yine bu çerçevede acenteler binası olarak kullanılan yapının restore edilmesi lazım.

Binalara ek olarak Turizm Limanın iç bölümünde yaklaşık 1100 metre uzunluğunda olan ve 40 civarı projektörle aydınlatılması yapılan dev gibi bir alanda

tüm aydınlatmalar yıllardır çalışmıyor.

Ülkeye giriş çıkışların olduğu ve Girne’mizin önemli bir yapısı olan limanın bu eksikliğini gidermek için tespitlerde bulunduk.

Bu önemli eksiklik bizden talep edildiği zaman Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk alanıdır diye kenara çekilmedik, daha bir çok alanda olduğu gibi.

Açıkçası hesabımız şuydu:

Maliyeden alacağımız olan çok ciddi bir meblağ var ve son 2 aydır bakiye kapatılmasa da bize ayda 1 ödeme yapılmaya başlanmıştı, biz bu ödemelerden kentimizde olan ancak belediyenin direk sorumluluğu olmasa da kentin sorunu olan konularda kullanmaya başladık.

Turizm Limanın gümrük ve güvenlik alanında çalışmayan aydınlatmalar da bu kapsamdaydı ve paramız ödemince bu miktarın bir kısmı ile aydınlatmalar tarafımızdan yapılacaktı.

-Peki ne oldu ?

-Bu ay size ödeme yok dendi.

-Sebep ?

-Yok.

Peki ödenmeyen nedir ?

Girne Belediyesinin, Girnelinin parası.

Bu konuları merkezi idareyle konuşmaktan yorulduk.

Sorunlar çözülmüyor, hakkımızı almak için artık yalvarmayacağız.

Bizim sorumluluğumuzda olmayan dünya kadar kurumun eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yaparken, bize bu şekilde davranılması tamam değildir.

Bizden talep edilen bu aydınlatma konusunda yapacağımızın sözünü verdiğimiz ve limanların güvenliğinin, ülkemizin güvenliği açısından önemli olduğu için biz sözümüzü tutup aydınlatmaları yenileyeceğiz.

Bu paylaşımı hem vatandaşlarımızın hem de doğum günü olan sayın Başbakanın bilmesi için yazdım. Kendisine hayırlı yaşlar dilerim.

Tek istediğimiz hakkımızın verilmesi ve ülke insanına daha fazla hizmet edebilmek.

Talep edilirse 2024 yılında devlet kurumlarına yaptığımız katkıların tam listesini kendilerini bir de yazılı göndeririz.”