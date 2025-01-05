Biri duvara diğeri ise direğe çarptı

Gazimağusa ve Lefkoşa’da alkol sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 2 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabah saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Hayvanat Bahçesi arkasındaki isimsiz sokak üzerinde, Mehmet Alakuş (E-23) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TME 894 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan duvara çarptıktan sonra ters dönerek tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da da dün sabah 04.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mustafa Işık (E-25), 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GV 051 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı ve trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

