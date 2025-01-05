Sürat yine ilk sırada

Trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde, 342 sürücüye ceza kesilirken, 41 araç trafikten men edildi. Sürat yine en fazla işlenen trafik suçu oldu. 160 sürücüye yasal hız sınırının üstünde araç kullanmaktan dolayı ceza kesildi.

Denetimlerde 3 sürücü tutuklanırken, 16 sürücü alkol tesiri altında araç kullanma suçundan rapor edildi. Denetimlerde 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Lefkoşa-Girne Anayolunu kullanması, biri trafik ışıklarına uymamak ve 60’ı diğer trafik suçları nedeniyle rapor edildi.

