‘Bölücü söylemler güçlü’

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçtiğimiz gün yayımlanan İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü rapor taslaklarını “bölücü söylemlerin barış seslerinden daha kuvvetli olmasından endişeliyim” sözünü öne çıkararak haber yaptı.

Haravgi gazetesi; Genel Sekreter’in her iki rapor taslağında da Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu durum için “endişe çığlığı attığını”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sert eleştirilerde bulunduğunu ve garantör güçlerin sorumluluklarını önlerine koyduğunu” yazdı.

Guterres’in, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarına rağmen iki lider arasında Kıbrıs sorununda ilerleme için ortak zemin bulunamadığını hatırlattığını aktaran gazete, “Her iki tarafın da ara bölge etrafındaki, bölgedeki fiili durumu kalıcı olarak değiştirebilecek ve barış sürecine yardımcı olmayan tek yanlı eylemlerinden endişe duyuyorum.” sözüne yer verdi.

Habere göre Ada’da 2024’e birçok talihsiz yıl dönümü ve bu vesilelerle kullanılan ifadelerin damga vurduğu görüşünü ortaya koyan Guterres “Ada’nın trajik tarihi hatırlatılırken bölücü söylemlerin barış seslerinden daha güçlü olmasından üzüntü” belirtti.

Guterres Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in 15 Ekim’de verdikleri, yeni geçiş noktaları açılması olanaklarını araştırma sözü vermelerini kutladı, anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulması, güven inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bütün müdahilleri önümüzdeki görüşmelerde açık ve yapıcı olmaya, siyasi irade göstergesi olarak geçiş noktaları konusunda anlaşmaya varılmasını istedi.

Güvenin güçlendirilmesi için toplumlar arası ticaretin ve kültürel alışverişin artırılmasını isteyen Guterres, Ada’nın tamamının yaşamakta olduğu enerji izolasyonunun göğüslenmesi için ara bölgede ortak bir güneş parkıyla ilgili görüşmelere devam edildiğini kaydetti.