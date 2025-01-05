İzdiham yaşandı

"Arabeskin Prensi" Ferdi Tayfur, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sevenlerinin de katılımıyla İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı.

Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu. Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.

Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti.

Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü.

Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınan cenaze namazına, "O benim kardeşimdi" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede birbirlerine girdiler

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.

Necla Nazır'dan ilk açıklama

Olay sonrası evine geçen Necla Nazır, "Ferdi Tayfur hayranlarına şunu söylemek istiyorum. Biri bağırdı, 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimiz açık olarak görüldü. İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkaracaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Bir sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler" dedi.

5 çocuğu vardı

Ferdi Tayfur’un beş çocuğu bulunuyor. Sanatçının Zeliha Turanbayburt’tan Tuğba ve Funda isimli iki kızı var. Tayfur’un, genç yaşlarda yaşadığı bir ilişkiden Timur Turanbayburt adında bir oğlu olmuştu.Necla Nazır ile ilişkisinden Tuğçe Tayfur doğdu. Habibe Ümyanı Demir’den ise Ferdi Taha Tayfur adında bir oğlu var. Tuğçe Tayfur’un ‘Tayfur’ soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Tuğçe Tayfur’un vefat haberinden sonra iğnelerle ayakta durduğu öğrenildi.

"Birbirimizi çok seviyorduk"

Yakın arkadaşı Orhan Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Bizim aramızı açmak için bir dolu yalanlar söylemişlerdi. Son ana kadar haberini yeğeninden aldım. Çok iyi bir dosttuk, çok iyi bir kardeştik. Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı." dedi.

"Arabeskin prensini kaybettik"

Ferdi Tayfur'a son görevini yerine getirmek için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses yaptığı açıklamada, "Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı. " dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025, 10:15