‘Yakında ülke bizim olmayacak’

Güney Kıbrıs’ta 2024’te satılan taşınmaz malların yüzde 27’sini AB dışından yabancıları n satın alması, Rum Temsilciler Meclisi’nde tartışma konusu oldu. Özellikle AKEL lideri Stefanos Stefanu,

Yabancılara mülk satışında sınır olmamasını eleştirdi.

Stefanu: Şimdi Önlem Almazsak Çok Yakında Ülkemizin Bize Ait Olmadığını Anlayacağız”

dedi.

Haravgi haberi manşetten, “Toprağımızı Haraç Mezat Yabancılara Satıyorlar… Yabancılar Has-sas Devlet Birimlerinin Çok Yakınında Taşınmaz Satın Alıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Meclisi Denetleme Komitesi, Sayıştay Başkanlığı’nın 2026 bütçesini görüş-mesi sırasında Başkanlık tarafından hazırlanan yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili raporunu inceledi.

AKEL’li üyeler Yorgos Lukaidis ve Hristos Hristofidis, taşınmaz mal fiyatlarının yükselmesi dı-şında, ulusal güvenlik ve hatta ülke siyasi hayatının kontrol edilmesi meselelerinin de söz konu-su olduğunu vurguladı.

Habere göre, Sayıştay Başkanlığı raporu 2024’te toplam 15 bin 797 taşınmaz mal satışı yapıl-dığını, bunların 4 bin 321’inin (yüzde 27) yabancılara satıldığını gösteriyor. Raporda, Rum şir-ketlerin yabancılara hisse devirlerini kapsamadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabi-leceği işaret edildi.

Rapora göre, 2025’in ilk 7 ayında yabancılara taşınmaz mal satışı yüzde 26’ya ulaştı. AB dı-şındaki ülke vatandaşlarının taşınmaz mal alımında birinci sırayı bin 373 ile (yüzde 44,2) Baf aldı, onu bin 136 (yüzde 33,9) ile Larnaka izliyor. Mağusa ve Limasol’da oran yüzde 26’ya ula-şırken Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde ise bu oran 7,7’de kaldı.

Rum tarafından 2020-2024 döneminde taşınmaz mal satın alan ve AB üyesi ülkelerden olma-yan yabancıların Lübnan (yüzde 16), Çin (yüzde 16), Rusya (yüzde 14), İsrail (yüzde 10), Suri-ye (yüzde 6), Mısır (yüzde 5), İngiltere (yüzde 4), Ukrayna (yüzde 4) ve Kanada (yüzde 2) va-tandaşı olduğu kaydedildi.