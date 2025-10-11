 Esnafın sorunlarını dinledi 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Erhürman, sanayi esnafıyla Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Tufan Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı, görevleri elbette hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecektir.” dedi.

Ziyaretlerde esnafın sorunlarını da dinleyen Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi ortadayken, doğrudan ticaret tüzüğünün yürürlüğe girişinin daha fazla geciktirilemeyeceğinin altını çizdi. Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında zorluk üzerine zorluk çıkarılamayacağına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi ortadayken, Kıbrıslı Türk emek ve iş dünyasının dünyayla buluşması engellenemez.” dedi.

Söz konusu durumlar için yapılması gerekenin öncelikle diplomasi ve diyalog olduğuna işaret eden Erhürman, “Yalnızca Cumhurbaşkanlığı eksenli bir çabayla değil, bilim insanlarının, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm mekanizmaların aktif biçimde kullanılacağı bir diplomasiyle…” diye konuştu.

Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Bu arada Erhürman, Turgay Yılmaz başkanlığındaki Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Tufan Erhürman’a etkinlikte CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve birçok milletvekili eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığının kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, bu halkın tüm kesimlerine açık olacağının altını çizdi. “Çalışmayan, üretmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen, sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanlığı değil elbette aklımızdaki” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığını söyledi.

24 saat ışıkları sönmeyen bir Cumhurbaşkanlığı’na ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağını vurguladı ve “Orada birlikte konuşacak, birlikte karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Biz üçümüz, bütün kalbimizle…

Öte yandan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve oğlu Toprak Erhürman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erhürman paylaşımında, ülke genelindeki insanların çalışmalarına dikkat çekerek, “Ülkenin dört bir yanında insanlarımızın her biri en az benim kadar çalışıyor. Halkımıza inancımız da, güvenimiz de sonsuz. Biz üçümüz, bütün kalbimizle, çocuklarımızın geleceği için gece gündüz demeden çalışan insanlarımızı alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

