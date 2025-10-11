Depresyondayız

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların önemli bir kısmının ruhsal bunalımda olduğu görülüyor.

Ülkenin tek devlet hastanesi olan ‘Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran insanla-rın sayısındaki ürkütücü artışlar yetkilileri önlem almaya davet ediyor. Özellikle son 4 yılda has-taların üçte birini çocukların oluşturması ailelerin de üzerinde durması gereken önemli bir sorun olarak kabul ediliyor.

Diyalog Medya’nın sorularını yanıtlayan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Abidin Akbirgün, 2025 yılının ilk 9 ayında hastaneye başvuran 27 bin 762 hastanın 9 bininin çocuk olduğunu söyledi.

Akbirgün, halen 57 kişinin de hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirterek, çocukların ve genç-lerin cep telefonu kullanımındaki artışın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti.

Başvuru sayısı yıldan yıla arttı

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Abidin Akbirgün’den alınan bilgiye göre; çeşitli ruhsal şikayetler ile başvuranların neredeyse 3’te birinin çocuklardan oluştuğu görüldü.

Son 4 yılda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvuru sayılarında neredeyse her yıl yüzde 10’luk bir artış olduğu verilere yansıdı.

2022 yılında 28 bin 636 başvurunun 10 bin 398’inin çocuklardan oluştuğu görülürken, 2025’in ilk 9 ayına gelindiğinde ise bu rakamın katlanarak 27 bin 762 olduğu ve bunların 9 bin birinin ise çocukların oluşturduğu görüldü.

2023 yılında ise Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne 10 bin 624’ü çocuk olmak üzere toplam 30 bin 325 kişi ruhsal yardım için başvurdu.

2024 yılında da hastaneye başvuran 33 bin 754 kişinin 11 bin 402’sini ise çocuklar oluşturdu.

2025 yılının ilk 9 ayında polikliniğe toplam 27 bin 762 başvuru oldu, 9 bin 1 tanesi de çocuk-lardan oluştu.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şu an itibarı ile 57 hasta, yatılı olarak tedavi görü-yor.

18 psikiyatrist, 3 psikolog görev yapıyor

Akbirgün, her bireyin acil durumlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişebilmesinin önemine değine-rek, 7 gün 24 saat doktor bulundurulan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde acil du-rumlara hemen cevap verildiğini, burada 13’ü yetişkin, 5’i çocuk ve ergen olmak üzere 18 psi-kiyatristin 3 de kadrolu psikoloğun görev yaptığını söyledi.

Dr. Akbirgün, geçmiş dönemlerde sınırlı sayıda psikiyatristle verilen ruh sağlığı hizmetinin özel-likle son 2 yılda hekim sayısındaki artışla rahatladığını, tıp eğitimi alan gençlerin ihtisas için bu alana yönelmesini ülke için sevindirici bulduğunu belirtti. Ruh sağlığını etkileyen faktörlerle ilgili de konuşan Akbirgün, içgörü, gerçeği değerlendirme yetisi, engellemeye dayanma gücü gibi ruhsal dayanıklılığı sağlayacak becerilerin çocuğa ailede ve eğitim sisteminde kazandırılma-sı gerektiğini ancak bu şekilde sağlıklı bireylerden ve sağlıklı bir toplumdan söz edilebileceğini dile getirdi.

Sağlam bir ruhsal yapı için içgörü gerektiğini, eğitimin ve kitapların içgörü geliştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Akbirgün, “İçgörü yoksa vicdan da olmaz.” dedi.

Kişilerin kendi hatalarını görmeyip sürekli başkalarını suçlamasının da içgörü eksikliğinden kaynaklandığını belirten Akbirgün, içgörüsü olmayan kişilerle sağlıklı diyalog da kurulmayaca-ğını kaydetti.

Son 4 yıldaki başvuru rakamları

2022: 28 bin 636 kişi (10 bin 398’i çocuk)

2023: 30 bin 325 kişi (10 bin 624’ü çocuk)

2024: 33 bin 754 kişi (11 bin 402’si çocuk)

2025 (İlk 9 ay) 27 bin 762 kişi (9 bini çocuk)

