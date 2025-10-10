Hazırlık yapılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs’ın” NATO üyeliği konusunda “HuffPost Greece” isimli internet sayfasına açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesi; Hristodulidis’in açıklamasında Kıbrıs’ın NATO üyeliğine değine-rek “Elimde olsa Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı için yarın sabah başvuruda bulunur-dum” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Habere göre Hristodulidis; şu anki aşamada basit bir hayır cevabı almak için üyelik başvurusu yapmak istemediğini de belirterek, siyasi koşullar buna imkan verdiğinde başvuru yapabilmek için hazırlık yapmakta olduklarını kaydetti.

Cicikostas veda etti

Öte yandan Alithia gazetesi, görevinden ayrılan RMMO Komutanı Yorgos Cicikos-tas’ın dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis kabul töreninde, görev süresi boyunca verdiği hizmet-lerden ötürü Cicikostas’a teşekkür ederek Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün art-tırılmasında ve ABD’yle uzun yıllar sonra istenilen ilişki düzeyine ulaşılmasında Ci-cikostas’ın büyük katkıları olduğunu ifade etti.