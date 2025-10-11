Üstel’den halka açık davet

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli mesajlar ve etkinliklerle kutluyor. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı mesajda partinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve TMT ruhunun siyasal ifadesi olduğunu vurguladı. Üstel, “Ülkeyi aydınlatan UBP güneşi, geleceği de aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkeyi aydınlatan UBP güneşi, geleceği de aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:

"Ulusal Birlik Partisi’nin 50. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bilinmelidir ki; Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve TMT ruhunun siyasal ifadesidir. Yarım asırdır Anavatan Türkiye ile omuz omuza, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak köklü geçmişimizle onurlu ve güçlü bir geleceğe birlikte yürüyoruz.

Halkımızla birlikte, inançla yürüyerek, yok edilmeye çalışılan bir toplum noktasından; yarınlara güvenle bakan, devlet kuran bir halk noktasına geldik. Kurduğumuz ve yaşatmaya kararlı olduğumuz Cumhuriyetimizle geleceğe yürüyüşümüz sürüyor.

UBP; devletimizin kurucu gücü, kalkınmanın ve icraatların öncüsü, birlik ve beraberliğimizin simgesi olmaya devam ediyor. Bir avuç mukavemetçi ve mücahitle başlayan bu onurlu yürüyüş; bugün millet, devlet, özgürlük ve bağımsızlık sevdalısı on binlerin özverili katkısıyla yüceliyor.

Ülkeyi aydınlatan UBP güneşi, geleceği de aydınlatmaya devam ediyor. Bu ülkenin en büyük ve en çok zafer kazanan partisi olan Ulusal Birlik Partisi; dün olduğu gibi yarın da halkımızın iradesiyle büyümeye ve zaferden zafere koşmaya devam edecek.

Bizi biz yapan, bizi bir yapan, ülkeyi aydınlatan güneşin altında 50 yıldır birlikteyiz. Ulusal Birlik Partisi'nin 50. kuruluş yıldönümünü yine halkımızla birlikte kutluyoruz. 11 Ekim Akşamı Lefkoşa'daki Büyük Buluşmamıza tüm halkımızı bekliyoruz. İyi ki varsın UBP… Daha güçlü bir KKTC için… Nice 50 yıllara UBP.!"

Hasipoğlu: Aslolan UBP ve halkımızın refahıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da yayımladığı mesajında, UBP’nin 50 yıllık tarihi sürecinde ülkeye ve topluma hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Hasipoğlu, partinin geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen bir bütün olarak hareket ettiğini vurguladı. UBP’nin devletin kurulmasında ve KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasında önemli rol oynadığını ifade eden Hasipoğlu, halkı 11 Ekim’de düzenlenecek resepsiyona davet etti.

Eroğlu: UBP, Kıbrıs Türk Halkı’nın kurucu gücüdür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu, partinin 50. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş, direniş ve özgürlük mücadelesinin siyasi mirasçısı olduğunu belirtti. Eroğlu, partinin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak özgür ve güven içinde yaşayan bir Kıbrıs Türk Halkı yaratmayı hedeflediğini kaydetti. Eroğlu, mesajında partinin kuruluşuna katkı sağlayanları rahmetle anarken, UBP’lilere sevgi ve saygılarını iletti. Ayrıca, Kıbrıs’ta kalıcı ve gerçekçi çözümün cesur adımlarla mümkün olacağını vurguladı.