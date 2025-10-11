Mesajlar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 1 Ekim’de yaşanan silahlı saldırı girişimiyle ilgili tutuklu bulunan D.K.(E-22) ve E.D.(E-23), dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların telefonlarında azmettiricilerin talimatları içeren mesajların bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini de mahkemeye aktardı. Polis, mesajların incelemeye alındığını, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada; olayın 1 Ekim saat 02.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren, iki eğlence mekanının önünde yaşandığını anımsattı. Polis, Türkiye’den TIR’a gizlenerek, meselede tutuklu bulunan Ü.Y.’nin yardımıyla Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kaçak giriş yapan D.K.’nin, M.Ö.S.’nin arkasından yaklaşarak tabancasını ateşlemeye çalıştığını ancak silahın ateş almaması nedeniyle eylemini gerçekleştiremediğini açıkladı. Zanlı E.D.’nin de olay yerinde, D.K.’nin 20 metre gerisinde olduğunun ve üzerinde kanunsuz tabanca olduğunun belirlendiğini aktaran polis, durumun fark edilmesiyle zanlıların olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını anımsattı.

Telefonda kanıtlar bulundu

Zanlıların aynı gün Girne’de yakalandıklarını ve 2 kez mahkeme huzuruna çıkarılarak, haklarında tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süre zarfında, zanlıların telefonunda yapılan incelemede, hedef olarak gösterilen M.Ö.S.’nin fotoğraflarının ve eylemi gerçekleştirmek için aldıkları talimatları içeren mesajların bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, aranmakta olan şahısların da olduğunu belirtti ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.