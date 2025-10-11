Başkan adayları hazır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke İlçe teşki-latlarının düzenlediği dayanışma gecesinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde tüm belediyelerde güçlü adaylarla yarışacaklarını açıkladı. Ataoğlu, Lefke ve Güzelyurt belediye başkan adaylarının şimdi-den hazır olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a tam destek vereceklerini açıkladı. Ataoğlu, bu seçimin sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını, KKTC’nin egemenliğini perçinleme seçimi olduğunu vurguladı.

Gecede konuşan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin birlik ve beraberlik içerisinde halkına hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Ataoğlu, “Devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyiz. Kararlılığımızı, egemen eşit iki devletli çözüm modelini savunan Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a vereceğimiz güçlü destekle perçinliyoruz” dedi.

Ataoğlu, DP’nin her seçimde partililerinin sandıktan çıkan kararlı desteğiyle baraj spekülasyonlarını boşa çıkardığını belirterek, yaklaşan yerel seçimlerde de tüm belediyelerde güçlü adaylarla yarışacakla-rını açıkladı. Ataoğlu, Lefke ve Güzelyurt belediye başkan adaylarının şimdiden hazır olduğunu söyledi.

Ataoğlu, DP’nin 1992 ruhuyla büyüyen bir parti olduğunu vurgulayarak, Anavatan’a bağlı, halkının refahı ve huzuru için çalışan, gençlerine önem veren bir geleneğin temsilcisi olduklarını söyledi. De-mokrat Parti’nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hem cumhurbaşkanlığı hem de yerel seçimlerde iddialı konumda olduğunu aktardı.

DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar ise, Genel Başkan Ataoğlu önderliğinde yürütü-len ortak vizyonun partiyi durdurulamaz bir yükselişe taşıdığını belirtti. Gecede ayrıca Güzelyurt İlçe Başkanı Cafer Oktan ve Lefke İlçe Başkanı Ekrem Gazi Özuysal da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’a ilçe teşkilatları olarak destek vereceklerini ifade etti.

