‘Türkiye yanımızda’

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim çalışmaları kapsamında Girne, Paşaköy, Vadili ve Dörtyol bölgelerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde çözüm vizyonunu anlatan Tatar,

“Elli yıldır süren federasyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Türkiye ile istişare içinde yeni bir döneme girdik, bu yoldan geri dönüş yoktur” dedi.

Girne ziyareti sırasında esnafla bir araya gelen Tatar, sorunlarını dinledi, bölge ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında bazı işletmeleri gezen Tatar, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gönülden sahiplenen, yürekten destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Birlikte güçlü olacağız, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Paşaköy, Vadili ve Dörtyol köylerini ziyaret etti

Paşaköy, Vadili ve Dörtyol köylerinde de vatandaşlarla buluşan Tatar, “İki devletli çözüm siyaseti kararlılıkla devam edecek. Kıbrıs Türkü’nün egemenliği, devleti ve Cumhuriyeti kimsenin tartışamayacağı bir gerçektir” dedi.

Tatar, “Artık federasyon devri kapanmıştır” sözlerini hatırlatarak, Türkiye ile tam uyum içinde yürütülen milli siyasetin sürdüğünü belirtti. “Elli yıldır süren federasyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Türkiye ile istişare içinde yeni bir döneme girdik, bu yoldan geri dönüş yoktur” ifadelerini kullanan Tatar, son dönemde yatırımlar, kalkınma adımları ve diplomatik temaslarla KKTC’nin daha güçlü bir noktaya ulaştığını da vurguladı.

“Her yerde KKTC bayrağıyla vardık. Egemenlik dedik, iki devlet dedik. Kıbrıs Türk halkının geleceği, iki egemen devlet anlayışına dayanıyor.”

Cumhurbaşkanı, pandemi, 6 Şubat depremi ve küresel krizlere rağmen ülkeyi güçlü bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, “Bütün bu felaketlere rağmen hükümetimiz ve Türkiye’nin tam desteğiyle bu yapıyı ayakta tuttuk. Refahı artırmayı başardık. Neden? Çünkü istikrar, uyumlu hükümet ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği vardı.” dedi.

20 Ekim seçimlerine dikkat çeken Tatar, “Bu seçimde kazanan Kıbrıs Türkü olacak. 20 Ekim sabahı dünya manşetlerinde KKTC’yi göreceksiniz” dedi.

Güvenlik, pazarlık konusu yapılamaz

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, bazı siyasi çevrelerin “sıfır asker, sıfır garanti” yaklaşımına eleştiride bulundu. “Bugün hala bazı adaylar halkın güvenliğini, Mehmetçiğin varlığını ve Anavatan’ın garantörlüğünü pazarlık konusu yapmaya hevesli. ‘Garantörlük tabu değil’ diyen zihniyet, halkımızın güvenliğini hiçe sayıyor. Garanti sistemini federasyonla ilişkilendirmek kadar yanlış bir anlayış olamaz.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi yolunu çizdiğini ifade ederek, “Öğretilmiş çaresizliğe, federasyon masalına, sıfır asker sıfır garanti hevesine hayır diyoruz. Halkımız, geleceğini Rum’un iradesine bağlamak isteyenlere en net cevabı 19 Ekim’de sandıkta verecektir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye kökenli vatandaşlara yönelik ayrımcı tutumlarını da eleştirdi. “Rum Yönetimi, Türkiye kökenli insanımıza ‘yerleşik’ diyerek hakaret ediyor, çocuklarımızın uluslararası etkinliklere katılmasını engelliyor, gençlerimizin spor müsabakalarına çıkmasını önlüyor. Sanatçılarımıza, üreticilerimize, iş insanlarımıza kısıtlamalar uygulayan bu zihniyete Kıbrıs Türk halkı asla geleceğini teslim etmez.” ifadelerini kullandı.



