Mesarya canlandı

Mesarya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, renkli görüntülere ve coşkulu anlara sahne oluyor. Türkiye, Bulgaristan, Kırgızistan, İran, Cezayir ve KKTC ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen festival, bölge halkını kültür, sanat ve spor etrafında bir araya getirmeye devam ediyor.

Aslanköy’de düzenlenen kortej ve halk dansları gösterileriyle başlayan festivalde geleneksel kıyafetler ve ritmik danslar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ardından festival coşkusu Paşaköy’e taşındı. Halk dansları ekiplerinin yanı sıra Grup Gam ve Yahya Erenköy’ün enerjik performansları izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festivalin üçüncü gününde ise Korkuteli köyünde kortej ve halk dansları gösterileri düzenlendi. Etkinlikler, festival coşkusunun İnönü köyüne taşınmasıyla sürdü. Morphine konseri ve Sencan Köymen’in enerjik sahne performansları, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mesarya Belediyesi yetkilileri, festivalin uluslararası katılım ve etkinlik çeşitliliği ile bölge halkının kültür, sanat ve spor etrafında bir araya gelmesini sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025, 10:18