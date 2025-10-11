Silahlanmaya devam

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev süresi sona eren Korgeneral Yorgos Cicikostas, Stavrovuni’de düzenlenen törenle görevi yeni atanan Korgeneral Emmanuil Theodoru’ya devretti. Devir-teslim töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis RMMO’nun caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetini geliştirmenin, hükümetinin tartışmasız önceliği olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre; RMMO komutanlığını devralan Emmanuil, Rum halkına borcunun bilinciyle, kendisine verilecek görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Theodoru RMMO’nun hazırlık durumunu en üst düzeyde tutmak ve Yunan silahlı kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirmek için çalışacağını da belirtti

Törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in RMMO’daki komutan değişikliğinin çok önemli olduğuna işaret ederek RMMO’yu geliştirmenin, hükümetinin tartışmasız önceliği olduğunu, RMMO’yu geliştirmeye ve ülkenin caydırıcılık gücünü sürekli artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Hristodulidis, hükümetinin, Rum Yönetimi için 1,2 milyar Euro öngören AB’nin SAFE programı, Excess Defense Articles (EDA) ve Foreign Military Sales (FMS) programları aracılığıyla ABD’den silah sistemi alımı, yerel silah sanayisinin değerlendirilmesi, Andreas Papandreu Hava Üssü ve Evangelos Florakis Deniz Üssü gibi kritik altyapıların geliştirilmesi gibi bir dizi eylemle bu önceliğini gerçekleştirdiğini anlattı. Hristodulidis görevi Theodoru’ya devreden Yorgos Cicikostas’ın RMMO’ya katkılarından takdirle söz etti.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas da konuşmasında RMMO’yu “milli güvenliği sağlama çabasındaki mihenk taşı” olarak niteledi.