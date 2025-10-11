Önemli destek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri; tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarını kapsayacak 150 milyon TL tutarında yeni bir destek programını açıklayacaklarını duyurdu.

“Bu programlar yalnızca ekonomik katma değeri artırmakla kalmayacak; kadınların üretim zincirine aktif katılımını sağlayacak, yerli üretimi teşvik edecek ve sanayinin rekabet gücünü artıracak” diyen Başçeri, kadın girişimcilerin bu sürecin öncüleri olmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) iş birliğinde düzenlenen “Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması” Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yapıldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Başbakanlığa bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun yanı sıra, ülkedeki kadın dernekleri ve kooperatif temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, kadınlara yönelik desteklerin anlatıldığı video gösterimi sunuldu.

Kadın girişimciliğini desteklemek, ekonomide kadınların rolünü güçlendirmek ve farklı sektörlerden girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, özverili çalışmaları dolayısıyla kadın dernekleri ve kooperatif temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Tatar: Kadınlarımız, KKTC’yi gururla temsil ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların toplumun her alanında üstlendiği rollerle ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kadınların kararlılığı, üretkenliği ve girişimci ruhunun geleceğe yön verdiğini söyleyen Tatar, “Kadınlarımızın başarıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücünü ve potansiyelini yansıtıyor.” dedi.

Kadınların sanat, akademi, hukuk, sağlık, tarım ve turizm gibi birçok alanda öncü roller üstlendiğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki teknik komitelerde de kadın temsilcilerin aktif görev aldığını söyledi.

“Ben kadınıma ve kızıma güveniyorum. Kadınlarımız, eğitimleri, birikimleri ve duruşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmiştir. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.” diyen Tatar, kadınların ülkenin tanıtımında ve temsilinde önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Başçeri: Kadının emeği değerlendirilmiyorsa kalkınmadan söz edilemez

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, kalkınmanın sürdürülebilir olmasının kadınların üretim, istihdam ve girişimcilik süreçlerine etkin katılımına bağlı olduğunu belirterek, “Kadının emeğinin, üretiminin ve girişimcilik gücünün tam anlamıyla değerlendirilmediği bir ülkede sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir” dedi.

Kadınların ekonomik hayata aktif katılımının bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu ifade eden Başçeri, “Kalkınma yapısal bir dönüşüm ister; bu dönüşümün merkezinde ise kadınların üretimde, yenilikte ve girişimcilikteki rolü vardır” dedi.

KEİ Ofisi’nin, 2011 yılından bu yana Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteğiyle birçok mali destek programı yürüttüğünü hatırlatan Başçeri, bu programlar kapsamında özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik projelerin önceliklendirildiğini söyledi.

2016 yılından itibaren uygulanan girişimcilik programı aracılığıyla bugüne kadar 180 girişimciye hibe desteği sağlandığını, bunların 92’sinin kadın girişimci olduğunu belirten Başçeri, bu rakamların sahadaki politikaların karşılık bulduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

“Kadınların girişimcilikteki payının yüzde 51’e ulaşması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” diyen Başçeri, bu oranı daha da yükseltmek ve kadın girişimciliğini kalıcı bir yapıya kavuşturmak için yeni politikalar geliştireceklerini ifade etti.

Başçeri, önümüzdeki dönemde tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarını kapsayacak 150 milyon TL tutarında yeni bir destek programını da açıklayacaklarını duyurdu.

“Bu programlar yalnızca ekonomik katma değeri artırmakla kalmayacak; kadınların üretim zincirine aktif katılımını sağlayacak, yerli üretimi teşvik edecek ve sanayinin rekabet gücünü artıracak” diyen Başçeri, kadın girişimcilerin bu sürecin öncüleri olmaya devam edeceğini söyledi.

Perihan Abla’yı saygıyla anıyorum

Konuşmasında hayatını kaybeden gazeteci ve girişimci Perihan Aziz’i de anan Başçeri, “Perihan Abla, Kıbrıs Türk kadınının gücünü zarafetle temsil eden bir semboldü. Hem girişimcilik alanında hem de insani yönüyle bizlere örnek oldu. Onu çevresine umut veren pozitif enerjisiyle hatırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sertoğlu: 700 projeye hayat verdik

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu da Türkiye’nin desteğiyle yürütülen hibe ve kredi programlarının birçok başarı hikâyesine sahne olduğunu söyledi. Sertoğlu, “Tek evladımı gurbete yollayacağıma burada işini kurdu, sayenizde' diyen annelerden, 'Artık kendi işimin patronuyum' diyen girişimcilere kadar pek çok kadının başarısı ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaklaşık 700 projeye hayat verdiklerini belirten ve girişimcilik programlarında kadın katılım oranının dünya ortalamasının üç katına ulaştığını vurgulayan Sertoğlu, “Bu, Kıbrıs Türk kadınının azmini ve kararlılığını en somut biçimde gösteriyor.” dedi.

Sertoğlu, Kadın kooperatiflerinin artık ürünlerini uluslararası pazarlara ihraç etmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Sertoğlu, “Birlik olursak başaracağız, sevgiyle üretirsek kalkınacağız. Kadınlarımızın yanında olmaya ve hayallerine destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025, 10:19