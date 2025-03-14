Yoğun girişimler yapılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in göreve gelmesinin ikinci yılı dolayısıyla halka seslendiği ve Kıbrıs sorunu dahil olmak üzere çeşitli konularda mesajlar verdiği haber verildi.

Politis gazetesine göre; Hristodulidis Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantının içeriksiz olmayacağını ve özlü olacağını söyledi.

Gazete Hristodulidis’in bu argümanını güçlendirmek için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki uluslararası krizin ortasında içeriğe sahip olmayan bir toplantı çağrısında bulunmayacağını söylediğini de iletti.

Cenevre’deki görüşmenin amacının müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu da öne süren Hristodulidis, zorlukların farkında olduğunu da dile getirdi.

Müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanmaması durumunda, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içerisinde incelenecek alternatif hedefler bulunduğunu da ifade eden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlatılmasına karar verilmemesi durumunda müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir prosedür konusunda anlaşmaları gerekeceğini ifade etti.

Cenevre’de müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanması için Türk tezlerini kabul etmeyeceğini de ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede geçen salı akşamı BM Genel Sekreteri Guterres’le kendi inisiyatifiyle bir telefon görüşmesini yaptığını da açıklayarak, ortaya bir sonuç çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

Hristodulidis müzakerelerin yeniden başlaması sonucuna ulaşmamaları halinde, üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde başka planlara sahip olduklarını da söyledi.

Hristodulidis BM’nin Ukrayna ve Orta Doğu konusundaki azaltılmış veya öncü olmayan rolüyle ilgili bir soruya yanıtında ise, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu gibi BM’nin öncü role sahip olduğu bir konuyla ilgili olarak Cenevre’ye gelirken, BM çerçevesi dışında bir görüşme yapılmasının söz konusu olmadığını garantileyen ilk kişi olduğunu dile getirdi.

Cenevre’ye BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içerisinde görüşmek için gideceğini de ifade eden Hristodulidis, egemen eşitliği ve iki devleti kabul etmediğini de ifade etti.

Siyasi eşitliğin BM kararları içerisinde yer aldığını da ifade eden Hristodulidis, Guterres çerçevesiyle ilgili olarak ise bunu görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek Guterres çerçevesinin altı noktasıyla ilgili olarak da tezlere sahip olduğunu söyledi.