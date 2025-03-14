Çalışmalar yerinde görüldü

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Ercan Havaalanı’nda Biyometrik Veri Sistemi’ni inceledi.

Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ve İçişleri Bakanı Oğuz ile birlikte Ercan Havaalanı’nı ziyaret ederek, devreye giren Biyometrik Veri Sistemi’ni yerinde inceledi.

Ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Üstel, hava ve deniz limanlarında ilk kez biyometrik veri sorgusu yapılmaya başladığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Hükümet kurulduğundan beridir ülkede yapılması gereken ancak yapılmayan, geçmiş hükümetlerden kalan yarım kalmış projeleri bitireceklerini söylediklerini hatırlatarak, ilk hedef olarak yeni havalimanını bitirdiklerini söyledi.

Havalimanı açıldıktan sonra yolcu ve uçak sayısında yüzde 25 civarında artış yaşandığını aktaran Üstel, havalimanındaki sıkıntıları süratli şekilde çözme yoluna gideceklerini söyledi. Eksikliklerin büyük çoğunluğunun tamamlandığını, kalanların ise önümüzdeki aylar içinde tamamlanacağını belirten Üstel, uluslararası havaalanı standartlarına ulaşılacağını kaydetti.

Ülkenin turizm ve eğitim adası olduğunu söyleyen Üstel, bu iki lokomotif sektör için ulaşımın öneminden bahsetti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağışladığı cihazlar sayesinde düzensiz göçle mücadele, kayıtlılığın artırılması ve ülke güvenliğinin sağlanması için hava ve deniz limanlarında ilk kez kriminal biyometrik veri sorgusu yapılmaya başladığını vurguladı.

Arıklı: Bir an evvel Ercan Havaalanı’nın eksikliklerinin giderilmesi lazım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, biyometrik verilerin kullanımının havaalanındaki en büyük eksiklik olduğunu belirtti.

Havaalanının kalan birkaç problemi daha olduğunu ve bunlarla ilgili Başbakan’a bilgi verdiklerini aktaran Arıklı, bunlardan birinin elektrik sorunu olduğunu ve bunun çözülmesi için Başbakan’ın inisiyatif kullandığını söyledi.

Radar sorunu da olduğunu kaydeden Arıklı, “Radarlarımız oldukça eskidi, bunların yapılması ve süratle yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bir protokol imzalamamız lazım.” dedi.