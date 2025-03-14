9.80 TL’ye alınan suyu 60 TL’ye fatura ediyorlar

Ömer KADİROĞLU

Anamur’dan, Geçitköy barajına gelen ve buradan belediye depolarına aktarılan suyun alış ve satış fiyatları arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Anamur suyu için ilgili Türk firmasına ton başı 9.80 lira ödeniyor. Gönyeli Belediyesi bunu halka 17 ile 21 TL arasında değişen rakamlarla fatura ederken, Lefkoşa’da 43, Gazimağusa’da ise tonu 52 liradan konutlara su veriliyor.

Elde edilen bilgilere göre; Geçitköy Barajında 18 ile 22 milyon metreküp su depolanıyor. Ülke genelinde 17 tane gölet olmasına karşın bunların büyük bir kısmı su tutmuyor. Diğerlerinde ise çok az miktarda su bulunuyor. Güney Kıbrıs’taki barajlarda ise dün itibarıyla 73 milyon metreküp su bulunuyordu. Kuraklığı dikkate alan Rum Yönetimi, 5 ayrı bölgede deniz suyunu arıtarak tarımsal amaçlı kullanıyor.

Bazı belediyelerin su tarifesi

Mağusa Belediyesi

Genel Aboneler (devlet kurumları ve haneler): 52.16 TL tonu

Bahçe ve ağıllar: 43.47 TL tonu

İnşaat tarifesi 104.33: TL tonu

Sosyal Yardım tarifesi: 52.16 TL

Güvenlik Kuvvetleri Barış Kuvvetleri: 10.50 TL tonu

Hizmet Resmi: 560.38 TL

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi

Konut tarifesi: 28.06 tonu

Kamu tarifesi: 35.88 TL

Fabrika otel endüstri: 39.36 TL

Küçük iş yeri tarifesi: 33.71 TL

İnşaat bahçe evi tarifesi: 39.36 TL

Ağıl tarifesi: 28.06 TL

Asker protokol tarifesi: 10.501 TL

Asker Protokol yoksa: 28.06 TL

Sosyal yardım tarifesi: 28.06 TL

Hizmet Resmi: 615.81 TL

Çatalköy Esentepe Belediyesi

0-10 Ton: 28.60 TL

11-20 Ton: 35.88 TL

21-50 Ton: 44.58 TL

51 ton ve üzeri: 140.21 TL

Hizmet resmi: 725 TL

Dikmen Belediyesi

Konut tarifesi: 29.36 TL

Ağıl tarifesi: 25.01 TL

Bahçe tarifesi: 57.62 TL

Hizmet Resmi: 615.81 TL

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Hane tarifesi: 0-6 ton 17.62 TL

7-12 ton 19.80 TL

13 ton ve üzeri 21.54 TL

Ağıl tarifesi: 15.02 TL

Sosyal yardım tarifesi: 10 tona kadar ücretsiz

10 ton üzeri hane tarifesi ile hesaplanıyor

Hizmet Resmi: 434.69 TL

Girne Belediyesi

Hane Tarifesi: 1-10 ton 22.84 TL

11-20 ton 31.53 TL

21-50 ton 35.88 TL

50 ton üzeri 40.23 TL

Sosyal Yardım tarifesi: 10 tona kadar ücretsiz

10 tondan sonrası hane tarifesi üzerinden hesaplanıyor

Hizmet resmi: 470.91 TL

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi

Hane Tarifesi: 0-30 ton 29.36 TL

31-50 ton 45.44 TL

51 ton ve üzeri 140.21 TL

Sosyal yardım alanlar 10 tona kadar ücretsiz

10 ton üzeri normal hane tarifesi üzerinden hesaplanıyor

Ağıl tarifesi: 25.45 TL

Bahçe tarifesi: 25.45 TL

Lefkoşa Türk Belediyesi

Hane tarifesi: 43.71 TL

Ağıl tarifesi: 34.58 TL

Bahçe tarifesi: 35.58 TL

Sosyal Yardım tarifesi: 8 tona kadar muaf

8 ton üzeri hane tarifesi üzerinden hesaplanıyor

Hizmet resmi: 707.63 TL

Vatandaş Ne dedi…?

Ekrem Göktepe

“Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Yiğitler köyünde kalıyorum. Sulardan yana bir şikayetimiz yok ancak her ay 663 lira hizmet resmi ücreti ödüyorum. Haftada iki gün sadece çöpleri alıyorlar başka bir şey de yok.. Başka yerlere bakıyoruz adamlar ellerinde süpürge yolları süpürüyorlar ve hizmet veriyorlar ancak bizde böyle bir durum da yoktur. Bizden her ay alınan 663 lirayı ne yapıyorlar çok merak ediyorum.”

Mehmet Şah

“Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde kalıyorum ve sularımız düzenli olarak akıyor. Bu ay 750 lira gibi bir rakam ödedim. Faturalarda yeni yıldan bu yana değişiklik var. Belediyeden memnunuz ancak belediye bazı noktalarda nüfus yoğunluğu nedeniyle yetişemediği işler var bunları da anlayışla karşılıyoruz.”

Bünyamin Adaklı

“Dikmen bölgesinde kalıyorum ve sularımızda şu an için bir sıkıntı yok düzenli olarak akıyor. İnternetten ödediğimiz için pek ayrıntılarını bilmiyorum ama ödemelerimizde bir sıkıntımız yoktur. Artan faturalar herkesi değilse bile bir kısım vatandaşı olumsuz olarak etkiliyor”

Ferah Eraslan

“Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kalıyorum ve sularımız sürekli akıyor. Tamirat yapıldığı zamanlarda kısa süreli kesintiler yaşıyoruz. Resmi hizmet bedelinin 400 liradan 700 liraya çıkması bizleri olumsuz etkiliyor. Her ay su dışında 700 lira ödemek çok zor. Bu rakama su da eklenince bin lirayı geçiyor. Bu artışlar tabi ki de aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. “

Metin Yağcıoğlu

“İskele Belediyesi’ne bağlı Ergazi’de kalıyorum. Sularımız düzenli olarak akıyor ve sıkıntı yaşamıyoruz. Saatim akılı saattir ve içerisine para yükleyip kullanıyorum. Hizmet Resmi bedeli olarak ödediğim 400 kusur liradır ve şu an burada bir artış göremedim. Ben belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz.”

Arzu Çizer

“Ben Hamitköy bölgesinde kalıyorum. Sularımız sürekli olarak düzenli bir şekilde akmıyor. Suların akmamasının yanı sıra çöpler toplanmıyor. Bana bu ay su faturası bin 225 TL geldi. Bunun 250 lirası su kullanımı geriye kalan da hizmet resmi ödemeleridir. Bu faturalar bizleri sarsıyor.”

Evrim Habeş

“Ben Serdarlı’da kalıyorum. Su faturam en son 400 civarı bir şeydi. Suya zam geldiğini duydum ancak henüz yeni faturalarımızı görmedim. Bu faturalar elbette ki aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Belediyemizden aldığımız hizmetlerden tam memnun değilim. Daha fazla icraat istiyorum.”

Ramazan Biryılmaz

“Değirmenlik bölgesinde kalıyorum. Bulunduğum bölgede sularımız sorunsuz bir şekilde akıyor. Su saatimiz akıllı saattir ve belediyeden kontör yükleyip tonu 28 liradan alıyoruz. Hizmet resmi ücretleri de yükseldi ancak henüz yeni rakamları göremedik. Belediyeden aldığımız hizmetten memnunuz.”

Muhammed Halebi

“Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde kalıyorum ve sularımız düzenli olarak akıyor. 800 TL civarı hizmet resmi parası ödüyoruz ancak yollar pis çevre düzeni yok, kaldırımlarda yürünmüyor ve bu paralar nereye gidiyor merak ediyorum.”