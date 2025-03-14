Korkutarak soydular

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda Mehmet Akbay ile İsmail Mubarib’in iş ortaklarına şantaj yaparak, 2 şirkete ait hisselerini, Range Rover marka aracını ve İskele’de bulunan villa ile apartman dairesini aldıkları iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlının iş ortaklarına “KKTC’de bir bayanla olan ilişkini eşin ve çocuklarına anlatırız” diyerek, şantaj yaptıkları açıklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların avukatları, müştekinin şirkette hırsızlık yaptığı için iftira attığını savundu.

Şantajla korkuttular

Olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 11 Mart’ta, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir şirkette, zanlıların, yüzde 20 ortak konumunda olan müşteki G.K. isimli şahsı ofise çağırdıklarını ve KKTC’de olan ilişkisini Türkiye’de bulunan eşi ve çocuklarına anlatacaklarını söyleyerek, tehdit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların G.K.’yi korkutarak, devir formları imzalatıp, 2 şirkete ait hisselerini, Range Rover marka aracını, İskele’de bulunan apartman dairesi ve villasını kendi üzerlerine devretmesini sağlayarak, tehditle mal temin etme suçunu işlediklerini açıkladı.

Range Rover kayıp

Şükrü Hafız, şikayet üzerine zanlıların İskele’de tutuklandığını belirterek, Range Rover marka aracın devrinin durdurulması için gerekli yazının polis tarafından yazılmış olmasına karşın aracın devrinin gerçekleştiğini ve kayıp olduğunu bildirdi. Hafız, zanlıların G.K’nin. şirkete ait paraları çaldığını öne sürdüklerini, bu beyanın araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlılar hakkında bir gün ek süre istedi. Zanlıların avukatları ise G.K.’nin yaptığı usulsüzlükleri kapatmak için şikayette bulunduğunu ileri sürdü. Savunma, ayrıca şirkete ait hesaplarda yapılan oynama sonucu ortaya çıkan açıkları gösteren belgelerin de elinde olduğunu beyan etti. Mahkeme ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna inandığı zanlıların polis nezaretinde bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

