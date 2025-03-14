Başbakan Ünal Üstel, piyasanın ucuzlatılması için adım atmaya devam ettiklerini belirterek, “Ramazan'ın Bereketi İçin Fiyatlarımız Düştü” kampanyasının başladığını ve devam ettiğini açıkladı.Üstel, kampanyaya destek veren dernek ve birliklere üye şirketlerde satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını belirtti. Üstel, Ramazan ayı boyunca kampanyaya destek veren dernek ve birliklere üye şirketlerin satışa sunduğu tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulaması şeklinde devam eden kampanyayla halkın alım gücünü artırarak, refah ve bereket içerisinde bir Ramazan geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.Kampanyaya katkı koyan, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB), Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği Başkan, Yönetim Kurulu ve üyelerine teşekkür eden Üstel, tüm marketleri Ramazan Bereketi Kampanyası’na uygun fiyatlandırma yapmaya çağırdı, vatandaşları ise indirim uygulamalarına dikkat etmeleri hususunda bilgilendirdi.

“Denetimler yapılacak”

“Bu noktada, Ekonomi Bakanlığımıza, Ramazan Bereketi Kampanyası koşullarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda gerekli denetimleri yapma talimatını da vermiş durumdayım.” ifadesini kullanan Üstel, iş dünyasıyla yaptıkları istişarelerin sadece Ramazan dönemini kapsayan bir kampanya ile ilişkili olmadığını kaydetti. Üstel, Ramazan aynın bereketinin tüm halka bereket getirmesini de diledi.

Katılan ve destek veren kuruluşlar

Yapılan açıklamaya göre; kampanyaya katılan ve destek veren kuruluşlar şöyle: “Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER); Atakom, Metgin, Oero, Arden, Onan, Ekin Adademir, Yüksekbaş Gıda, Kaner, K-Met, Sacem, Assembol, Karakuş, Başman, Mirgıda, Hançerli, Arnet, Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB), Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği.”

