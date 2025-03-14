‘Dayanamadı’

İngiliz gazetesi Daily Mail ve Rus Telegram kanalı Bad News Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde odasının banyosunda ölü bulunan, yapılan soruşturma sonucu hayatına son verdiği belirtilen 24 yaşındaki Anastasia Melega'yı gündemine taşıdı.

Daily Mail, yayımladığı haberde Moldovya uyruklu Melega'nın iyi bir iş teklifiyle kandırıldığını, Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra fuhuşa zorlandığını öne sürdü.

Genç kadının pasaportuna el konulduğu da iddia edilirken, Melega’nın yaşadığı koşullara dayanamayarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

Kadının evli ve dört yaşında bir çocuk annesi olduğu belirtilirken, insan hakları ve kadın örgütlerinin detaylı soruşturma talebinde bulunduğunu da değinildi.

Şiddete dayanamadığı iddia edildi

Rus Telegram kanalı Bad News ise şunları aktardı:

“Anastasia'nın pasaportuna el konuldu ve bir gece kulübünde fuhuş yapmaya zorlandı.

'Müşterilerinin haftalarca süren şiddetine dayanamayıp kendini tuvalette astı.'

Kuzey Kıbrıs'a taşınmadan önce, Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olan ve birçok insanın iş bulmak için yurt dışına göç etmek zorunda kaldığı Moldova'nın 15.000 nüfuslu küçük bir kasabası olan Căușeni'de yaşıyordu.

Sosyal medyada 2019 yılında evlendiği ve 2021 yılında oğlunu dünyaya getirdiği görülüyor.

Bazı haberlere göre, borçları nedeniyle Kuzey Kıbrıs'taki görevi kabul etmiş olabilir.”

Derya: Kaçak çalıştırıldı

Öte yandan Anastasia Melega’nın sigorta kayıtları, yaklaşık bir yıldır kayıtsız ve kaçak olarak çalıştırıldığını ortaya koydu. CTP Milletvekili Doğuş Derya, olayın aydınlatılması için Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nı açıklama yapmaya çağırdı.

Derya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Melega’nın sosyal sigorta kayıtlarının Ağustos 2023’te açıldığını ve Mart 2024’e kadar primlerinin yatırıldığını belirterek, son bir yıl boyunca kayıtsız şekilde çalıştırıldığına dikkat çekti.

Cenazesi morgda

Bu arada ölümünün üzerinden 10 günü aşkın bir süre geçen Melega'nın cenazesinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi morgunda bekletildiği, ailesi ve yakınlarından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde konsomatris olarak çalışan Anastasia Melega 4 Mart gecesi kaldığı odada cansız bedeni bulunmuştu.

Gece kulübü çalışanları tarafından bulunan kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan otopsi sonucu genç kadının hayatına son verdiği tespit edilmişti.