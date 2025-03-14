‘Ekonomiye katkısı büyük’

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, casino sektörünün ekonomik hacmini bir milyar 200 milyon dolar olarak açıkladı. Sarıçiçek, casino işletmelerinin vergi ödeme oranlarında dünyada en üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Sarıçiçek, Serhat İncirli'nin sunduğu "Serhat İncirli ile Günaydın" adlı programa katılarak, casino sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayhan Sarıçiçek, casino sektörünün KKTC ekonomisinde yıllık bir milyar 200 milyon dolarlık hacme sahip olduğunu dile getirdi.

Casino işletmelerinin vergi ödeme oranlarında dünyada en üst sıralarda yer aldığını kaydeden

Sarıçiçek, casino turizmine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Tüm sektörlere katkısı var

Geçtiğimiz yılbaşı haftasında KKTC'ye gelen yolcuların büyük bir kısmının eğlence odaklı olduğunu belirten Sarıçiçek, Ercan Havalimanı işletmesinin yılbaşı haftasında 95 bin 40 yolcuyu ağırladıklarını ve bunun en az yüzde 60'ının casino eğlencesi amacıyla geldiğini söyledi.

Ayrıca, 2023 yılına ait vergi listelerinin yayınlandığını ve casinolu otel işletmelerinin, KKTC'deki vergi ödeme oranlarının en üst sıralarda yer aldığını açıkladı.

Sarıçiçek, 2023 yılında casinolu otel işletmeleri tarafından ödenen vergi miktarının bir milyar 549 milyon TL olduğunu ve bunun kurumlardan yapılan tahsilat bakımından gelirin büyük bir kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Giriş yasağına eleştiri

Sarıçiçek, casino işletmelerinin düzenledikleri turnuvaların turizm sektörüne olumlu etkilerinden bahsederken, turnuva katılımcılarının elit kişilerden oluştuğunu ve büyük miktarlarda para harcadıklarını belirtti.

Bununla birlikte, belirli kişilere uygulanan giriş yasağı uygulamaları konusunda eleştiride bulunan Sarıçiçek, yasakların gereksiz olduğunu ve turistlerin psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

KKTC hariç, casino faaliyeti olan diğer hiçbir ülkede yasak olmadığını ekleyen Sarıçiçek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle anlamsız bir yasak yoktur.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025, 10:07